Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Συνελήφθη 22χρονη για κλοπή κινητού τηλεφώνου μέσα στα δικαστήρια στη Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονη για κλοπή κινητού τηλεφώνου μέσα στα δικαστήρια στη Θεσσαλονίκη
Το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε και στη συνέχεια αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του
Συνελήφθη μια 22χρονη για κλοπή κινητού τηλεφώνου μέσα στα δικαστήρια καθώς φέρεται να το αφαίρεσε από το σημείο της μαγνητικής πύλης ελέγχου στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.
Η νεαρή έγινε άμεσα αντιληπτή από το προσωπικό ασφαλείας των δικαστηρίων με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύλληψή της.
Το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε και στη συνέχεια αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.
Η νεαρή έγινε άμεσα αντιληπτή από το προσωπικό ασφαλείας των δικαστηρίων με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύλληψή της.
Το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε και στη συνέχεια αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.
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