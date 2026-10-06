Συνελήφθη 22χρονη για κλοπή κινητού τηλεφώνου μέσα στα δικαστήρια στη Θεσσαλονίκη
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Θεσσαλονίκη Σύλληψη Κλοπή Δικαστικό Μέγαρο

Συνελήφθη 22χρονη για κλοπή κινητού τηλεφώνου μέσα στα δικαστήρια στη Θεσσαλονίκη

Το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε και στη συνέχεια αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του

Συνελήφθη 22χρονη για κλοπή κινητού τηλεφώνου μέσα στα δικαστήρια στη Θεσσαλονίκη
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Συνελήφθη μια  22χρονη για κλοπή κινητού τηλεφώνου μέσα στα δικαστήρια καθώς φέρεται να το αφαίρεσε από το σημείο της μαγνητικής πύλης ελέγχου στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Η νεαρή έγινε άμεσα αντιληπτή από το προσωπικό ασφαλείας των δικαστηρίων με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύλληψή της.

Το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε και στη συνέχεια αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.
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