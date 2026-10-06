Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Λαμία, παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Λαμία

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Λαμία, παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή

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Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Λαμία, παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή
UPD:
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης 6/10 στις 11:20 στο πρώην στρατόπεδο της ΜΕΡΥΠ στη Λαμία.



Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν: 32 πυροσβέστες, 8 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. 



Δείτε φωτογραφίες από την περιοχή που έχει ξεσπάσει η φωτιά 

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Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Λαμία, παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Λαμία, παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Λαμία, παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Λαμία, παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Λαμία, παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή

Πηγή φωτογραφιών: TvStar
UPD:

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