Σε μια νέα στρατηγική κίνηση που διευρύνει την παραγωγική της βάση και ενισχύει την παρουσία της στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής, η ISOMAT εντάσσει στον Όμιλο το καταξιωμένο ελληνικό brand ESHA, μέσω της νεοσύστατης θυγατρικής ISOMAT BITUMEN.
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Λαμία, παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Λαμία, παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή
Καλύτερη η εικόνα του μετώπου
UPD:
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης 6/10 στις 11:20 στο πρώην στρατόπεδο της ΜΕΡΥΠ στη Λαμία.
Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν: 32 πυροσβέστες, 8 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.
Πηγή φωτογραφιών: TvStar
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη #Λαμία.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 6, 2026
Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν: 32 πυροσβέστες, 8 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.
Δείτε φωτογραφίες από την περιοχή που έχει ξεσπάσει η φωτιά
Πηγή φωτογραφιών: TvStar
UPD:
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