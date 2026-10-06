Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Προειδοποίηση της ΕΛΑΣ για SMS απάτη με δήθεν πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΟΚ
Προειδοποίηση της ΕΛΑΣ για SMS απάτη με δήθεν πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΟΚ
Οι επιτήδειοι στέλνουν μήνυμα για δήθεν παράβαση του ΚΟΚ και παραπέμπουν σε ψεύτικη σελίδα που ζητά πινακίδα κυκλοφορίας και στοιχεία τραπεζικής κάρτας
Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Ελληνική Αστυνομία για SMS-απάτη, η οποία εμφανίζεται ως μήνυμα που σχετίζεται με το gov.gr και αφορά δήθεν παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανάρτησή της, οι επιτήδειοι στέλνουν SMS για δήθεν τροχαία παράβαση ή πρόστιμο, φροντίζοντας το μήνυμα να φαίνεται αυθεντικό και σαν να προέρχεται από το gov.gr.
Το SMS περιλαμβάνει σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα, όπου ζητείται από τον χρήστη να καταχωρίσει την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός του και στοιχεία τραπεζικής κάρτας.
Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην πατούν σε συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους SMS, επισημαίνοντας ότι το gov.gr δεν στέλνει ποτέ σύνδεσμο μέσω SMS.
Παράλληλα, συστήνει στους πολίτες να μπαίνουν μόνοι τους στο επίσημο gov.gr για οποιονδήποτε έλεγχο ή πληρωμή και να μην ακολουθούν συνδέσμους που τους αποστέλλονται με τέτοια μηνύματα.
Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανάρτησή της, οι επιτήδειοι στέλνουν SMS για δήθεν τροχαία παράβαση ή πρόστιμο, φροντίζοντας το μήνυμα να φαίνεται αυθεντικό και σαν να προέρχεται από το gov.gr.
Το SMS περιλαμβάνει σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα, όπου ζητείται από τον χρήστη να καταχωρίσει την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός του και στοιχεία τραπεζικής κάρτας.
Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην πατούν σε συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους SMS, επισημαίνοντας ότι το gov.gr δεν στέλνει ποτέ σύνδεσμο μέσω SMS.
Παράλληλα, συστήνει στους πολίτες να μπαίνουν μόνοι τους στο επίσημο gov.gr για οποιονδήποτε έλεγχο ή πληρωμή και να μην ακολουθούν συνδέσμους που τους αποστέλλονται με τέτοια μηνύματα.
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