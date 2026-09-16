Αυτοκίνητο με τριμελή οικογένεια έπεσε σε γκρεμό στη Φωκίδα, νεκρός ο 72χρονος οδηγός
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Αυτοκίνητο με τριμελή οικογένεια έπεσε σε γκρεμό στη Φωκίδα, νεκρός ο 72χρονος οδηγός

Από το όχημα ανασύρθηκαν τραυματισμένες η σύζυγος και η κόρη του οδηγού

Αυτοκίνητο με τριμελή οικογένεια έπεσε σε γκρεμό στη Φωκίδα, νεκρός ο 72χρονος οδηγός
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή Κλήμα Δωρίδας, στη Φωκίδα, με απολογισμό έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε τριμελής οικογένεια και οδηγούσε 72χρονος άνδρας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο απόκρημνο γκρεμό.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου και της Αστυνομίας. Συνολικά 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα, επιχείρησαν για ώρες στη χαράδρα προκειμένου να προσεγγίσουν και να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες.

Αυτοκίνητο με τριμελή οικογένεια έπεσε σε γκρεμό στη Φωκίδα, νεκρός ο 72χρονος οδηγός


Από το όχημα ανασύρθηκαν τραυματισμένες η σύζυγος και η κόρη του οδηγού, οι οποίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο του Ρίου. Δυστυχώς, ο 72χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου.

Αυτοκίνητο με τριμελή οικογένεια έπεσε σε γκρεμό στη Φωκίδα, νεκρός ο 72χρονος οδηγός
Αυτοκίνητο με τριμελή οικογένεια έπεσε σε γκρεμό στη Φωκίδα, νεκρός ο 72χρονος οδηγός

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