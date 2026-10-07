Αίσιο τέλος για τους εργαζόμενους στη Σαμαριά, βγήκαν από το φαράγγι μετά από οκτώ μέρες
Αίσιο τέλος για τους εργαζόμενους στη Σαμαριά, βγήκαν από το φαράγγι μετά από οκτώ μέρες
Η πορεία προς την έξοδο ξεκίνησε στις 8:30 το πρωί, με τους οκτώ εργαζόμενους να καλούνται να διασχίσουν ένα μονοπάτι που έχει υποστεί σημαντικές ζημιές εξαιτίας της πρόσφατης κακοκαιρίας
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των οκτώ εργαζομένων που παρέμεναν από τις 29 Σεπτεμβρίου στον οικισμό της Σαμαριάς, καθώς λίγο πριν από τις 12:30 το μεσημέρι ολοκλήρωσαν την επιστροφή τους από το φαράγγι.
Η πορεία προς την έξοδο ξεκίνησε στις 8:30 το πρωί, με τους εργαζόμενους να καλούνται να διασχίσουν ένα μονοπάτι που έχει υποστεί σημαντικές ζημιές εξαιτίας της πρόσφατης κακοκαιρίας, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Κατά τη διάρκεια της επιστροφής, περίπου στα μέσα της διαδρομής, οι οκτώ εργαζόμενοι συναντήθηκαν με συναδέλφους τους, οι οποίοι από την προηγούμενη ημέρα είχαν ξεκινήσει εργασίες για την αποκατάσταση του μονοπατιού.
Στόχος των εργασιών είναι να καταστεί και πάλι δυνατή η πρόσβαση στον οικισμό, ώστε να μπορούν να μεταφέρονται τρόφιμα, εφόδια και απαραίτητος εξοπλισμός. Για τις μεταφορές χρησιμοποιούνται και ζώα, καθώς σε αρκετά σημεία η κατάσταση του δρόμου δεν επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση.
Η έξοδος ολοκληρώθηκε στο Ξυλόσκαλο, όπου οι οκτώ εργαζόμενοι συναντήθηκαν με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. Μετά την επιστροφή τους, όλοι μαζί κάθισαν να γιορτάσουν την ολοκλήρωση της περιπέτειας.
Ένας από τους εργαζόμενους μίλησε στην ΕΡΤ, μεταφέροντας την εικόνα από την κατάσταση που επικρατεί στο φαράγγι. Όπως ανέφερε, όλοι είναι καλά στην υγεία τους και η επιστροφή πραγματοποιήθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
«Το μονοπάτι είναι χάλια», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις δυσκολίες που συνάντησαν στη διαδρομή. Ο ίδιος εξήγησε ότι στον οικισμό υπήρχαν τα απαραίτητα τρόφιμα και εφόδια για την παραμονή τους, ενώ οι οικογένειές τους γνώριζαν ότι ήταν καλά, καθώς υπήρχε επικοινωνία μαζί τους.
Όπως σημείωσε, η επιστροφή θα μπορούσε να είχε πραγματοποιηθεί και νωρίτερα, ωστόσο οι εργαζόμενοι επέλεξαν να περιμένουν, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος για τα νεότερα μέλη της ομάδας.
«Αν θέλαμε, θα μπορούσαμε να φύγουμε και τρεις μέρες νωρίτερα, αλλά υπήρχαν καινούργια παιδιά και δεν θέλαμε να τα βάλουμε σε κίνδυνο», ανέφερε στην ΕΡΤ.
Σε ό,τι αφορά την κατάσταση με το νερό, η εικόνα σήμερα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, στον οικισμό της Σαμαριάς παραμένουν σημαντικές ποσότητες νερού. «Μόνο στη Σαμαριά έχει πάρα πολύ νερό. Πιο πάνω όχι. Έχει περίπου 20 πόντους νερό», περιέγραψε ο εργαζόμενος.
Η πορεία προς την έξοδο ξεκίνησε στις 8:30 το πρωί, με τους εργαζόμενους να καλούνται να διασχίσουν ένα μονοπάτι που έχει υποστεί σημαντικές ζημιές εξαιτίας της πρόσφατης κακοκαιρίας, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Κατά τη διάρκεια της επιστροφής, περίπου στα μέσα της διαδρομής, οι οκτώ εργαζόμενοι συναντήθηκαν με συναδέλφους τους, οι οποίοι από την προηγούμενη ημέρα είχαν ξεκινήσει εργασίες για την αποκατάσταση του μονοπατιού.
Στόχος των εργασιών είναι να καταστεί και πάλι δυνατή η πρόσβαση στον οικισμό, ώστε να μπορούν να μεταφέρονται τρόφιμα, εφόδια και απαραίτητος εξοπλισμός. Για τις μεταφορές χρησιμοποιούνται και ζώα, καθώς σε αρκετά σημεία η κατάσταση του δρόμου δεν επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση.
Η έξοδος ολοκληρώθηκε στο Ξυλόσκαλο, όπου οι οκτώ εργαζόμενοι συναντήθηκαν με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. Μετά την επιστροφή τους, όλοι μαζί κάθισαν να γιορτάσουν την ολοκλήρωση της περιπέτειας.
Ένας από τους εργαζόμενους μίλησε στην ΕΡΤ, μεταφέροντας την εικόνα από την κατάσταση που επικρατεί στο φαράγγι. Όπως ανέφερε, όλοι είναι καλά στην υγεία τους και η επιστροφή πραγματοποιήθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
«Το μονοπάτι είναι χάλια», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις δυσκολίες που συνάντησαν στη διαδρομή. Ο ίδιος εξήγησε ότι στον οικισμό υπήρχαν τα απαραίτητα τρόφιμα και εφόδια για την παραμονή τους, ενώ οι οικογένειές τους γνώριζαν ότι ήταν καλά, καθώς υπήρχε επικοινωνία μαζί τους.
Όπως σημείωσε, η επιστροφή θα μπορούσε να είχε πραγματοποιηθεί και νωρίτερα, ωστόσο οι εργαζόμενοι επέλεξαν να περιμένουν, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος για τα νεότερα μέλη της ομάδας.
«Αν θέλαμε, θα μπορούσαμε να φύγουμε και τρεις μέρες νωρίτερα, αλλά υπήρχαν καινούργια παιδιά και δεν θέλαμε να τα βάλουμε σε κίνδυνο», ανέφερε στην ΕΡΤ.
Σε ό,τι αφορά την κατάσταση με το νερό, η εικόνα σήμερα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, στον οικισμό της Σαμαριάς παραμένουν σημαντικές ποσότητες νερού. «Μόνο στη Σαμαριά έχει πάρα πολύ νερό. Πιο πάνω όχι. Έχει περίπου 20 πόντους νερό», περιέγραψε ο εργαζόμενος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα