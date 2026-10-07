Ελλάδα - ΗΠΑ: Συνεχίζεται η συνεργασία για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων - 446 επιστροφές από το 2021

ο αριθμός των

όπως ανακοινώθηκε σήμερα,

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Στα 446 ανέρχεταιπολιτιστικών αγαθών πστην Ελλάδα, από το 2021 έως το σήμερα, με ένα μεγάλο μέρος των επιστροφών αυτών, 98 συγκεκριμένα, να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επίσημης συνεργασίας των δύο χώρων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης. Κάποια από αυτά μάλιστα θα εκτεθούν,τον επόμενο χρόνο, στοΤο σημαντικό αυτό, που έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα, επιβάλλοντας εισαγωγικούς περιορισμούς, σε συγκεκριμένες κατηγορίες ελληνικού αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού, ανανεώνεται για μία ακόμη πενταετία, έως το 2031. Την ανανέωση συνυπέγραψαν , η υπουργός Πολιτισμούκαι η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για την Παιδεία και τον Πολιτισμό,, παρουσία της Πρέσβεως των ΗΠΑ, στην Ελλάδα,στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ, που πραγματοποιείται στην Αθήνα.«Πρόκειται για μία ιδιαίτερα, επιτυχημένη συνεργασία, η οποία συνέβαλε αποφασιστικά στην επιστροφή πολυάριθμων και σημαντικών πολιτιστικών αγαθών στην Ελλάδα, αλλά και στην ενίσχυση της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών, των δύο χωρών» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και πρόσθεσε: «Το υπουργείο Πολιτισμού, θέλοντας να αναδείξει το μεγάλο έργο το οποίο επετεύχθη με τους επαναπατρισμούς, σχεδιάζει, για τον επόμενο χρόνο, την πραγματοποίηση έκθεσης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, με ορισμένα από τα επιστραφέντα αντικείμενα, από τις ΗΠΑ. Η έκθεση θα πλαισιώνεται από διάφορες δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το σημαντικό αυτό πρόβλημα, που έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις.»Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν, επίσης, οι κοινές εκδηλώσεις των δύο χωρών, με αφορμή την επέτειο των 250 χρόνων από την διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Έμφαση, όπως είπε η Λίνα Μενδώνη, θα δοθεί στην ανάδειξη της σχέσης μεταξύ της Αμερικανικής και της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς και στη σημαντική συμβολή του αμερικανικού φιλελληνισμού, στον αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας. Επιπλέον, έγινε αναφορά στις δυνατότητες πολιτιστικής συνεργασίας, λόγω των, το 2028 μιας και το υπουργείο Πολιτισμού σκοπεύει να δανείσει, μεταξύ άλλων, γλυπτά στο Μουσείο Getty του Λος Άντζελες, αλλά και να συμβάλει, ποικιλοτρόπως, στην υλοποίηση μιας πολιτιστικής Ολυμπιάδας.Της υπογραφής της ανανεωμένης συμφωνίας, προηγήθηκε συνάντηση, στο πλαίσιο της θεματικής People-to-People, με τη συμμετοχή της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφίας Ζαχαράκη και του υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και από αμερικανικής πλευράς της Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιας για την Παιδεία και τον Πολιτισμό, Catherine Dillon. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τις στενές σχέσεις και τη σταθερή βούληση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους, στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας και του αθλητισμού.