Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πυρσόγιαννη Ιωαννίνων, επιχειρούν και τρία ελικόπτερα
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πυρσόγιαννη Ιωαννίνων, επιχειρούν και τρία ελικόπτερα
Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει και ο Δήμος Κόνιτσας, διαθέτοντας υδροφόρες
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πυρσόγιαννη Ιωαννίνων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 13:15.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν και εναέρια μέσα, με τρία ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού.
Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει και ο Δήμος Κόνιτσας, διαθέτοντας υδροφόρες.
Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 13:15.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν και εναέρια μέσα, με τρία ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού.
Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει και ο Δήμος Κόνιτσας, διαθέτοντας υδροφόρες.
Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.
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