Η Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού, τι προβλέπει η αυστηρή νηστεία της 14ης Σεπτεμβρίου

Απολυτίκιο

Εσπερινός της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Ύψωμα 1020

Η Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Στις εκκλησίες ψάλλεται, μεταξύ των άλλων, το πασίγνωστο απολυτίκιο «Σώσον Κύριε τον λαόν σου…» και, εκκλησιαστική συνήθεια που πηγάζει από την παράδοση ότι. Η Εκκλησία επιτάσσει την ημέρα αυτήΣώσον, Κύριε, τον λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου, νίκας τοις βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σον φυλάττων, δια του Σταυρού Σου, πολίτευμα.Το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου 2026, τελέστηκε ο Εσπερινός της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Ιερό Ναΐδριο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Ύψωμα 1020 της Φλώρινας.Στην ακολουθία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Ειρηναίος.Πηγές: Romfea.gr - Sansimera.gr