Στο μικροσκόπιο η φωτογραφία του Μαζωνάκη που τράβηξε με το κινητό της η Ιωάννα Γάκα, τι προσπαθούν να διαπιστώσουν οι Αρχές

Το protothema θα μεταδώσει live το λαϊκό προσκύνημα στον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια σήμερα το απόγευμα - Οι Αρχές εξετάζουν πότε και γιατί τραβήχτηκε η εικόνα με τον τραγουδιστή ξαπλωμένο και με κλειστά μάτια – Αναμένονται στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να φανεί αν η φωτογραφία εστάλη σε άλλο πρόσωπο