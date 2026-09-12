Θρήνος στα Χανιά για τη 19χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Χαλέπα, «καλό ταξίδι στη γειτονιά των αγγέλων»
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Τροχαίο Κρήτη θανατηφόρο τροχαίο

Θρήνος στα Χανιά για τη 19χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Χαλέπα, «καλό ταξίδι στη γειτονιά των αγγέλων»

Φίλοι, συμμαθητές και συμπαίκτριες - καθώς ήταν αθλήτρια του ποδοσφαίρου - αποχαιρετούν την άτυχη γυναίκα με συγκινητικά σχόλια και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Θρήνος στα Χανιά για τη 19χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Χαλέπα, «καλό ταξίδι στη γειτονιά των αγγέλων»
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Οδύνη στην τοπική κοινωνία σκορπίζει η είδηση του θανάτου της 19χρονης Χανιώτισσας σε τροχαίο τα ξημερώματα στη Χαλέπα, όπως αναφέρει το zarpanews.gr.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φίλοι, συμμαθητές και συμπαίκτριες - καθώς ήταν αθλήτρια του ποδοσφαίρου -  αποχαιρετούν το κορίτσι με σχόλια και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας μεταξύ άλλων «καλό ταξίδι στη γειτονία των αγγέλων».

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 2:33 στην περιοχή της Χαλέπας, στην οδό Κ. Μητσοτάκη, στο ύψος του αγάλματος του Ηλιάκη.

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Θρήνος στα Χανιά για τη 19χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Χαλέπα, «καλό ταξίδι στη γειτονιά των αγγέλων»


Το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 19χρονη κινούνταν με το μηχανάκι της όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν προς διερεύνηση, εξετράπη προς τα δεξιά της πορείας της.

Το δίκυκλο προσέκρουσε αρχικά σε φωτεινό σηματοδότη και στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα η νεαρή να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας Χανίων και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τη 19χρονη ήταν ήδη αργά.

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Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από την Τροχαία Χανίων.
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