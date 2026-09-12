19χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο με μηχανάκι στα Χανιά
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Τροχαίο δυστύχημα Νεκρή

19χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο με μηχανάκι στα Χανιά

Η νεαρή οδηγός έχασε τον έλεγχο του δικύκλου της τα ξημερώματα, προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη και στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο

19χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο με μηχανάκι στα Χανιά
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Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Χανιά, με θύμα μία 19χρονη κοπέλα.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 2:33 στην περιοχή της Χαλέπας, στην οδό Κ. Μητσοτάκη, στο ύψος του αγάλματος του Ηλιάκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 19χρονη κινούνταν με το μηχανάκι της όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν προς διερεύνηση, εξετράπη προς τα δεξιά της πορείας της.

Το δίκυκλο προσέκρουσε αρχικά σε φωτεινό σηματοδότη και στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα η νεαρή να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας Χανίων και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τη 19χρονη ήταν ήδη αργά.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από την Τροχαία Χανίων.

πηγή: flashnews
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