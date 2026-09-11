Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Εξαρθρώθηκε συμμορία που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους λογιστές στη Ρόδο
Εξαρθρώθηκε συμμορία που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους λογιστές στη Ρόδο
Συνελήφθησαν ένας 22χρονος και ένας 25χρονος και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτες κατ' εξακολούθηση - Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 800 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα
Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου συμμορία που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες στο νησί, με την Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 22 και 25 ετών.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτες κατ' εξακολούθηση, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις απάτης.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, τα μέλη της συμμορίας φέρονται να ενεργούσαν με συγκεκριμένη μεθοδολογία και διακριτούς ρόλους. Το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου, άτομο που προσποιούνταν υπάλληλο λογιστικού γραφείου τηλεφώνησε σε πολίτες και κατάφερε, σε δύο περιπτώσεις, να πείσει γυναίκες να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα που διατηρούσαν στις κατοικίες τους.
Το πρόσχημα που χρησιμοποιούσαν ήταν ότι τα χρήματα και τα τιμαλφή έπρεπε να καταγραφούν και να μεταφερθούν σε τράπεζα, ώστε δήθεν να μην απολέσουν την αξία τους ή να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου.
Ο 22χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» και παραλάμβανε τα χρήματα και τα κοσμήματα από προκαθορισμένα σημεία έξω από τις κατοικίες των θυμάτων. Ο 25χρονος φέρεται να είχε τον ρόλο του οδηγού του οχήματος που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο κατηγορούμενους, ενώ διαπιστώθηκε ότι το πρωί της 6ης Σεπτεμβρίου είχαν αναχωρήσει ακτοπλοϊκώς από τη Ρόδο με προορισμό την Κάρπαθο.
Μετά την ενημέρωση των αστυνομικών αρχών της Καρπάθου, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Καρπάθου. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 800 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτες κατ' εξακολούθηση, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις απάτης.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, τα μέλη της συμμορίας φέρονται να ενεργούσαν με συγκεκριμένη μεθοδολογία και διακριτούς ρόλους. Το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου, άτομο που προσποιούνταν υπάλληλο λογιστικού γραφείου τηλεφώνησε σε πολίτες και κατάφερε, σε δύο περιπτώσεις, να πείσει γυναίκες να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα που διατηρούσαν στις κατοικίες τους.
Το πρόσχημα που χρησιμοποιούσαν ήταν ότι τα χρήματα και τα τιμαλφή έπρεπε να καταγραφούν και να μεταφερθούν σε τράπεζα, ώστε δήθεν να μην απολέσουν την αξία τους ή να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου.
Ο 22χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» και παραλάμβανε τα χρήματα και τα κοσμήματα από προκαθορισμένα σημεία έξω από τις κατοικίες των θυμάτων. Ο 25χρονος φέρεται να είχε τον ρόλο του οδηγού του οχήματος που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο κατηγορούμενους, ενώ διαπιστώθηκε ότι το πρωί της 6ης Σεπτεμβρίου είχαν αναχωρήσει ακτοπλοϊκώς από τη Ρόδο με προορισμό την Κάρπαθο.
Μετά την ενημέρωση των αστυνομικών αρχών της Καρπάθου, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Καρπάθου. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 800 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
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