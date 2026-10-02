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Ανατίναξαν ΑΤΜ στις Θεσπιές, προκλήθηκαν ζημιές σε παρακείμενα σπίτια
Ανατίναξαν ΑΤΜ στις Θεσπιές, προκλήθηκαν ζημιές σε παρακείμενα σπίτια
Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα - Μαρτυρίες για ένα μαύρο αυτοκίνητο με 2-3 επιβάτες
Έκρηξη σε ΑΤΜ προκάλεσαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Παρασκευής στις Θεσπιές προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και φαρμακείο που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.
Σύμφωνα με το radiothiva.gr η έκρηξη - πιθανότατα με δυναμίτη - σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για ένα μαύρο αυτοκίνητο με 2-3 άτομα που σταμάτησε μπροστά στο ΑΤΜ.
Ο δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Γιώργος Αραπίτσας, τόνισε ότι από την ολική καταστροφή του ΑΤΜ προκαλείται μεγάλο πρόβλημα καθώς το χρησιμοποιούσαν καθημερινά πάρα πολλοί κάτοικοι και συνταξιούχοι
Σύμφωνα με το radiothiva.gr η έκρηξη - πιθανότατα με δυναμίτη - σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για ένα μαύρο αυτοκίνητο με 2-3 άτομα που σταμάτησε μπροστά στο ΑΤΜ.
Ο δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Γιώργος Αραπίτσας, τόνισε ότι από την ολική καταστροφή του ΑΤΜ προκαλείται μεγάλο πρόβλημα καθώς το χρησιμοποιούσαν καθημερινά πάρα πολλοί κάτοικοι και συνταξιούχοι
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