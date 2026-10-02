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Εξαφανίστηκε 9χρονος από χώρο παιδικής προστασίας στα Καμίνια
Εξαφανίστηκε 9χρονος από χώρο παιδικής προστασίας στα Καμίνια
Τα ίχνη του Γεράσιμου Λ. έχουν χαθεί από τις 26 Σεπτεμβρίου
Σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του 9χρονου Γεράσιμου Λ. που έχει εξαφανιστεί από τις 26 Σεπτεμβρίου έδωσε στη δημοσιότητα το Χαμόγελο του Παιδιού.
Το ανήλικο αγόρι εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στα Καμίνια, με το Χαμόγελο του Παιδιού» να δημοσιοποιεί την Τετάρτη τα στοιχεία του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Γεράσιμος έχει ύψος 1.40 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μωβ μπλούζα
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Το ανήλικο αγόρι εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στα Καμίνια, με το Χαμόγελο του Παιδιού» να δημοσιοποιεί την Τετάρτη τα στοιχεία του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Γεράσιμος έχει ύψος 1.40 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μωβ μπλούζα
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
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