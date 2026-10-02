ΣΜΥΑ: Πρόσκληση Κατάταξης Επιτυχόντων Ελλήνων Εξωτερικού 2026-2027

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Το, με ανακοίνωσή του καλεί να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), οι επιτυχόντες και επιτυχούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων του έτους 2026 της Ειδικής Κατηγορίας του Ν. 3648/08 Αρ. 11 παρ. 1γ (Έλληνες του Εξωτερικού), στην αεροπορική βάση Δεκέλειας Αττικής, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 08:00.Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης της COVID-19, οι επιτυχόντες και επιτυχούσες προσερχόμενοι στη ΣΜΥΑ κατά την ημέρα κατάταξης, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση αρνητικού test ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού (Rapid test), στο οποίο να έχουν υποβληθεί εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών, πριν την κατάταξη.Στην περίπτωση θετικού rapid test, οι επιτυχόντες και επιτυχούσες, δεν θα παρουσιαστούν για κατάταξη και θα ενημερώσουν τη ΣΜΥΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ενημερωτικού Φυλλαδίου Κατάταξης Νέων Δοκίμων Υπαξιωματικών.Οι καλούμενοι/ες για κατάταξη στη Σχολή, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών Σπουδαστριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Ανωτάτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ), ακαδημαϊκού έτους 2026-2027, καθώς και τα έντυπα που αναγράφονται στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο Οδηγιών Κατάταξης Δοκίμων και συγκεκριμένα:- Ενημερωτικό Φυλλάδιο Δοκίμων Υπαξιωματικών ΣΜΥΑ 2026-2027- Βιογραφικό Σημείωμα- Υπεύθυνη Δήλωση Κατοχής Διαβατηρίου- Υπεύθυνη Δήλωση Μη Εγγραφής ΑΕΙ - ΤΕΙ- Υπεύθυνη Δήλωση Μη Εγγραφής σε Ασφαλιστικό Φορέα- Υπεύθυνη Δήλωση Ελλειπόντων δικαιολογητικών- Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα Ανήλικου Επιτυχόντα/Επιτυχούσας*Φωτογραφία αρχείου