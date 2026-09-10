Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στον Πύργο το τελευταίο «αντίο» στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια που σκοτώθηκε στην Τανάγρα
ΕΛΛΑΔΑ
Γιάννης Μπλέσιας Phantom Τανάγρα

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στον Πύργο το τελευταίο «αντίο» στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια που σκοτώθηκε στην Τανάγρα

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου είπαν το  τελευταίο «αντίο» στον χειριστή του μοιραίου Phantom με ένα θερμό χειροκρότημα - «Παρών» και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στον Πύργο το τελευταίο «αντίο» στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια που σκοτώθηκε στην Τανάγρα
26 ΣΧΟΛΙΑ
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης τελέστηκε το πρωί της Πέμπτης στον Πύργο η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, του ενός εκ των δύο αεροπόρων που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, όταν το μαχητικό αεροσκάφος F-4E Phantom που επέβαινε συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου βρέθηκαν στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και είπαν το  τελευταίο «αντίο» στον χειριστή του μοιραίου Phantom με ένα θερμό χειροκρότημα.




Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στον Πύργο το τελευταίο «αντίο» στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια που σκοτώθηκε στην Τανάγρα
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στον Πύργο το τελευταίο «αντίο» στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια που σκοτώθηκε στην Τανάγρα


Το «παρών» στην τελετή έδωσε και  ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, αποδίδοντας τιμή στη μνήμη του άτυχου επισμηναγού και στην προσφορά του στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στον Πύργο το τελευταίο «αντίο» στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια που σκοτώθηκε στην Τανάγρα
Κλείσιμο


Ο 40χρονος ήταν παντρεμένος με τη φαρμακοποιό Ρούλα Κυριακοπούλου, με την οποία είχαν αποκτήσει έναν γιο, ο οποίος είναι μόλις πέντε ετών.

Ο Γιάννης Μπλέσιας υπηρετούσε ως ιπτάμενος στην Πολεμική Αεροπορία και έχασε τη ζωή του μαζί με τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, κατά τη διάρκεια της πτήσης του F-4E Phantom.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στον Πύργο το τελευταίο «αντίο» στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια που σκοτώθηκε στην Τανάγρα
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στον Πύργο το τελευταίο «αντίο» στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια που σκοτώθηκε στην Τανάγρα


Στις 16:30 το απόγευμα, θα τελεστεί στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, του δεύτερου πιλότου του μοιραίου Phantom.
26 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης