Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στον Πύργο το τελευταίο «αντίο» στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια που σκοτώθηκε στην Τανάγρα
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στον Πύργο το τελευταίο «αντίο» στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια που σκοτώθηκε στην Τανάγρα
Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου είπαν το τελευταίο «αντίο» στον χειριστή του μοιραίου Phantom με ένα θερμό χειροκρότημα - «Παρών» και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης τελέστηκε το πρωί της Πέμπτης στον Πύργο η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, του ενός εκ των δύο αεροπόρων που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, όταν το μαχητικό αεροσκάφος F-4E Phantom που επέβαινε συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.
Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου βρέθηκαν στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και είπαν το τελευταίο «αντίο» στον χειριστή του μοιραίου Phantom με ένα θερμό χειροκρότημα.
Το «παρών» στην τελετή έδωσε και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, αποδίδοντας τιμή στη μνήμη του άτυχου επισμηναγού και στην προσφορά του στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Ο 40χρονος ήταν παντρεμένος με τη φαρμακοποιό Ρούλα Κυριακοπούλου, με την οποία είχαν αποκτήσει έναν γιο, ο οποίος είναι μόλις πέντε ετών.
Ο Γιάννης Μπλέσιας υπηρετούσε ως ιπτάμενος στην Πολεμική Αεροπορία και έχασε τη ζωή του μαζί με τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, κατά τη διάρκεια της πτήσης του F-4E Phantom.
Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου βρέθηκαν στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και είπαν το τελευταίο «αντίο» στον χειριστή του μοιραίου Phantom με ένα θερμό χειροκρότημα.
Το «παρών» στην τελετή έδωσε και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, αποδίδοντας τιμή στη μνήμη του άτυχου επισμηναγού και στην προσφορά του στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Ο 40χρονος ήταν παντρεμένος με τη φαρμακοποιό Ρούλα Κυριακοπούλου, με την οποία είχαν αποκτήσει έναν γιο, ο οποίος είναι μόλις πέντε ετών.
Ο Γιάννης Μπλέσιας υπηρετούσε ως ιπτάμενος στην Πολεμική Αεροπορία και έχασε τη ζωή του μαζί με τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, κατά τη διάρκεια της πτήσης του F-4E Phantom.
Στις 16:30 το απόγευμα, θα τελεστεί στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, του δεύτερου πιλότου του μοιραίου Phantom.
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