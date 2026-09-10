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Μεγάλη κινητοποίηση στην Ελούντα για εισροή υδάτων σε τουριστικό σκάφος, τοποθετήθηκαν αντιρρυπαντικά φράγματα
Μεγάλη κινητοποίηση στην Ελούντα για εισροή υδάτων σε τουριστικό σκάφος, τοποθετήθηκαν αντιρρυπαντικά φράγματα
Κινητοποιήθηκε η Ομάδα Αντιρρύπανσης του Δήμου Αγίου Νικολάου μετά από αίτημα του Λιμεναρχείου - Προληπτικά τα μέτρα για το ενδεχόμενο θαλάσσιας ρύπανσης
Αντιρρυπαντικά φράγματα τοποθετήθηκαν στην Ελούντα μετά την εισροή υδάτων στο Ε/Γ-Τ/Ρ «ΡΑΦΑΕΛΛΑ», το οποίο ήταν ελλιμενισμένο στην περιοχή. Η κινητοποίηση έγινε προληπτικά, έπειτα από αίτημα του Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου προς τον Δήμο για ενεργοποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης.
Η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε για το περιστατικό στο σκάφος το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου 2026. Ακολούθησε αίτημα για άμεση λήψη μέτρων, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος ενδεχόμενης ρύπανσης στη θάλασσα.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, μετά τη σχετική ειδοποίηση, ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενεργοποίησε την Ομάδα Αντιρρύπανσης, διαθέτοντας το απαραίτητο προσωπικό και τα σχετικά μέσα.
Σε συντονισμό με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και τη ΔΑΕΑΝ και σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου και το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Ελούντας, πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη και τοποθέτηση των απαραίτητων αντιρρυπαντικών φραγμάτων γύρω από την περιοχή του περιστατικού.
Η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε για το περιστατικό στο σκάφος το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου 2026. Ακολούθησε αίτημα για άμεση λήψη μέτρων, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος ενδεχόμενης ρύπανσης στη θάλασσα.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, μετά τη σχετική ειδοποίηση, ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενεργοποίησε την Ομάδα Αντιρρύπανσης, διαθέτοντας το απαραίτητο προσωπικό και τα σχετικά μέσα.
Σε συντονισμό με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και τη ΔΑΕΑΝ και σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου και το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Ελούντας, πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη και τοποθέτηση των απαραίτητων αντιρρυπαντικών φραγμάτων γύρω από την περιοχή του περιστατικού.
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