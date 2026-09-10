Νέες αθλητικές εγκαταστάσεις σε 10 Δήμους της Αττικής, χρηματοδότηση 15,54 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια

Χαρδαλιάς: Μέσα από τη στενή συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, εντοπίζουμε τις προτεραιότητες και εξασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση ώριμων παρεμβάσεων με σαφές κοινωνικό όφελος





Με τις νέες εντάξεις, οι Δήμοι Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Ιλίου, Καλλιθέας, Λαυρεωτικής, Παπάγου – Χολαργού, Πετρούπολης, Σαρωνικού και Χαϊδαρίου αποκτούν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν, να εκσυγχρονίσουν, να συντηρήσουν και να εξοπλίσουν σημαντικές αθλητικές εγκαταστάσεις τους, βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών άθλησης που παρέχουν προς τους δημότες.







Με αφορμή την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε ότι:



«Αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Αττικής 2026–2030, προχωράμε σε μια εκτεταμένη παρέμβαση για την αναβάθμιση των δημοτικών αθλητικών υποδομών σε δέκα Δήμους της Αττικής. Κάθε μία από αυτές τις πράξεις έχει το δικό της διακριτό αποτύπωμα. Άλλες δημιουργούν νέες αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες αποκαθιστούν υφιστάμενες υποδομές που εξυπηρετούν καθημερινά αθλητές, συλλόγους, σχολεία, παιδιά και πολίτες κάθε ηλικίας. Κοινός παρονομαστής σε όλα τα έργα είναι η ασφάλεια, η λειτουργικότητα, η προσβασιμότητα και η ενεργειακή αποδοτικότητα των χώρων, ώστε οι Δήμοι να μπορούν να παρέχουν καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες για όλους.



Η Περιφέρεια Αρχή δίνει εξαρχής έμφαση στην αναβάθμιση και τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού καθώς αυτές αποτελούν βασικό κύτταρο της καθημερινής ζωής στις γειτονιές μας. Εκεί προπονούνται τα παιδιά μας, εκεί δραστηριοποιούνται τα αθλητικά σωματεία, εκεί στηρίζεται ο μαζικός αθλητισμός και δίνεται σε χιλιάδες πολίτες η δυνατότητα να εντάξουν την άσκηση στη ζωή τους.



Μέσα από τη στενή συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, εντοπίζουμε τις προτεραιότητες και εξασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση ώριμων παρεμβάσεων με σαφές κοινωνικό όφελος. Επιδίωξή μας είναι κάθε διαθέσιμο ευρώ να μετατρέπεται σε έργο ουσίας, με μετρήσιμο αποτέλεσμα για την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία με την οποία αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο.



Στο ΕΣΠΑ 2021–2027, μέσα σε δυόμισι χρόνια, η Αττική πέρασε από την 8η στην 1η θέση πανελλαδικά στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων, μεταξύ 22 περιφερειακών και τομεακών προγραμμάτων. Μια πρωτιά που για εμάς αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν οι διαθέσιμοι πόροι μετατρέπονται γρήγορα και αποτελεσματικά σε έργα που φτάνουν σε κάθε γειτονιά και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Μετά την ένταξη των 11 νέων πράξεων απαιτείται τώρα συνέπεια, στενή συνεργασία και συστηματική παρακολούθηση, ώστε οι παρεμβάσεις να προχωρήσουν με τον σωστό τρόπο προκειμένου να αποδοθούν το συντομότερο δυνατό και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις τοπικές κοινωνίες».



Τα αθλητικά έργα που περιλαμβάνονται στις 11 νέες πράξεις Σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους Δήμους και δικαιούχους της Πρόσκλησης, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Αττικής 2026–2030, εντάσσονται οι ακόλουθες πράξεις (κατά αλφαβητική σειρά Δήμου):



• «Προμήθεια εξοπλισμού για τη συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού», συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.







Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε αθλητικούς χώρους του 1ου Γυμνασίου και του 1ου ΓΕΛ Καματερού, του 2ου ΓΕΛ Καματερού, στον χώρο πλησίον του παλαιού Δημαρχείου Αγίων Αναργύρων επί της οδού Τριπόλεως, στο 5ο και 10ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων, στα κλειστά γυμναστήρια Αγίων Αναργύρων και Καματερού, στην πισίνα εκμάθησης, στο κτίριο επί της οδού Θεοτόκου και στο ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας.



Όπως τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού Σταύρος Τσίρμπας:



«Οι πολίτες μας δικαιούνται σύγχρονες, ασφαλείς και ποιοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτό είναι το επίπεδο που θέλουμε για την πόλη μας και πάνω σε αυτό δουλεύουμε σταθερά τα τελευταία χρόνια. Η νέα προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την αναβάθμιση γηπέδων και αθλητικών χώρων του Δήμου μας, αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

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• «Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Αγίας Βαρβάρας», συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ.



Το έργο προβλέπει την κατασκευή νέου κλειστού βιοκλιματικού προπονητικού κολυμβητηρίου σε οικόπεδο εμβαδού 1.458,54 τ.μ., στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Κυκλάδων. Η εγκατάσταση θα διαθέτει κολυμβητική δεξαμενή πέντε διαδρομών, κατάλληλη για προπονήσεις και για τη διεξαγωγή διασυλλογικών και διαδημοτικών αγώνων. Το συνοδευτικό κτίριο θα περιλαμβάνει αποδυτήρια αθλητών και προσωπικού, χώρους υγιεινής, ιατρείο, κυλικείο, χώρους διοίκησης, αποθήκες, χώρους εξυπηρέτησης του κοινού και υπόγειο για τη στέγαση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.



Όπως τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος:



Στην υπογραφή των αποφάσεων ένταξης 11 νέων πράξεων κατασκευής, αναβάθμισης και βελτίωσης δημοτικών αθλητικών υποδομών, συνολικής δημόσιας δαπάνης 15,54 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς , στο πλαίσιο πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Αττικής 2026–2030, το οποίο χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ).Με τις νέες εντάξεις, οι Δήμοι Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Ιλίου, Καλλιθέας, Λαυρεωτικής, Παπάγου – Χολαργού, Πετρούπολης, Σαρωνικού και Χαϊδαρίου αποκτούν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν, να εκσυγχρονίσουν, να συντηρήσουν και να εξοπλίσουν σημαντικές αθλητικές εγκαταστάσεις τους, βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών άθλησης που παρέχουν προς τους δημότες.Οι παρεμβάσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, την ανακατασκευή γηπέδων και χώρων στίβου, την αντικατάσταση αγωνιστικών επιφανειών, την αναβάθμιση αποδυτηρίων, χώρων υγιεινής και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, την εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού, την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, καθώς και την τοποθέτηση αεροϋποστηριζόμενων θόλων.Με αφορμή την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε ότι:«Αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Αττικής 2026–2030, προχωράμε σε μια εκτεταμένη παρέμβαση για την αναβάθμιση των δημοτικών αθλητικών υποδομών σε δέκα Δήμους της Αττικής. Κάθε μία από αυτές τις πράξεις έχει το δικό της διακριτό αποτύπωμα. Άλλες δημιουργούν νέες αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες αποκαθιστούν υφιστάμενες υποδομές που εξυπηρετούν καθημερινά αθλητές, συλλόγους, σχολεία, παιδιά και πολίτες κάθε ηλικίας. Κοινός παρονομαστής σε όλα τα έργα είναι η ασφάλεια, η λειτουργικότητα, η προσβασιμότητα και η ενεργειακή αποδοτικότητα των χώρων, ώστε οι Δήμοι να μπορούν να παρέχουν καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες για όλους.Η Περιφέρεια Αρχή δίνει εξαρχής έμφαση στην αναβάθμιση και τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού καθώς αυτές αποτελούν βασικό κύτταρο της καθημερινής ζωής στις γειτονιές μας. Εκεί προπονούνται τα παιδιά μας, εκεί δραστηριοποιούνται τα αθλητικά σωματεία, εκεί στηρίζεται ο μαζικός αθλητισμός και δίνεται σε χιλιάδες πολίτες η δυνατότητα να εντάξουν την άσκηση στη ζωή τους.Μέσα από τη στενή συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, εντοπίζουμε τις προτεραιότητες και εξασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση ώριμων παρεμβάσεων με σαφές κοινωνικό όφελος. Επιδίωξή μας είναι κάθε διαθέσιμο ευρώ να μετατρέπεται σε έργο ουσίας, με μετρήσιμο αποτέλεσμα για την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία με την οποία αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο.Στο ΕΣΠΑ 2021–2027, μέσα σε δυόμισι χρόνια, η Αττική πέρασε από την 8η στην 1η θέση πανελλαδικά στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων, μεταξύ 22 περιφερειακών και τομεακών προγραμμάτων. Μια πρωτιά που για εμάς αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν οι διαθέσιμοι πόροι μετατρέπονται γρήγορα και αποτελεσματικά σε έργα που φτάνουν σε κάθε γειτονιά και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Μετά την ένταξη των 11 νέων πράξεων απαιτείται τώρα συνέπεια, στενή συνεργασία και συστηματική παρακολούθηση, ώστε οι παρεμβάσεις να προχωρήσουν με τον σωστό τρόπο προκειμένου να αποδοθούν το συντομότερο δυνατό και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις τοπικές κοινωνίες».Σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους Δήμους και δικαιούχους της Πρόσκλησης, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Αττικής 2026–2030, εντάσσονται οι ακόλουθες πράξεις (κατά αλφαβητική σειρά Δήμου):συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.Οι παρεμβάσεις αφορούν την αποκατάσταση και αναβάθμιση αθλητικών δαπέδων, αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής, καθώς και των υποδομών της πισίνας εκμάθησης. Παράλληλα, προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων, εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης, ηλεκτρικών πινάκων, φωτιστικών σωμάτων, καλωδιώσεων και λοιπών ηλεκτρολογικών υποδομών.Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε αθλητικούς χώρους του 1ου Γυμνασίου και του 1ου ΓΕΛ Καματερού, του 2ου ΓΕΛ Καματερού, στον χώρο πλησίον του παλαιού Δημαρχείου Αγίων Αναργύρων επί της οδού Τριπόλεως, στο 5ο και 10ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων, στα κλειστά γυμναστήρια Αγίων Αναργύρων και Καματερού, στην πισίνα εκμάθησης, στο κτίριο επί της οδού Θεοτόκου και στο ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας.Όπως τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού«Οι πολίτες μας δικαιούνται σύγχρονες, ασφαλείς και ποιοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτό είναι το επίπεδο που θέλουμε για την πόλη μας και πάνω σε αυτό δουλεύουμε σταθερά τα τελευταία χρόνια. Η νέα προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την αναβάθμιση γηπέδων και αθλητικών χώρων του Δήμου μας, αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά καθώς με τη στήριξή του, εξασφαλίζουμε πόρους και προχωράμε σε έργα με πραγματικό αποτύπωμα για την πόλη μας»., συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ.Το έργο προβλέπει την κατασκευή νέου κλειστού βιοκλιματικού προπονητικού κολυμβητηρίου σε οικόπεδο εμβαδού 1.458,54 τ.μ., στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Κυκλάδων. Η εγκατάσταση θα διαθέτει κολυμβητική δεξαμενή πέντε διαδρομών, κατάλληλη για προπονήσεις και για τη διεξαγωγή διασυλλογικών και διαδημοτικών αγώνων. Το συνοδευτικό κτίριο θα περιλαμβάνει αποδυτήρια αθλητών και προσωπικού, χώρους υγιεινής, ιατρείο, κυλικείο, χώρους διοίκησης, αποθήκες, χώρους εξυπηρέτησης του κοινού και υπόγειο για τη στέγαση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.Όπως τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος:

«Σήμερα ένα σημαντικό για την πόλη μας έργο μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Ένα κλειστό βιοκλιματικό κολυμβητήριο στην καρδιά της πόλης! Κάθε, τέτοιας φύσεως, μεγάλο έργο βελτιώνει αναμφισβήτητα την ποιότητα ζωής των ανθρώπων μας. Ιδιαίτερα όταν αφορούν έργα που γίνονται στη Δυτική Αθήνα, που εξακολουθεί να βιώνει ένα ιδιότυπο περιβαλλοντικό απαρτχάιντ.

Η αναμφισβήτητη αλήθεια όμως είναι πως τώρα με τη διοίκηση Χαρδαλιά εφαρμόζονται εξισορροποιητικές πολιτικές και αντίστοιχες κατανομές, που σταδιακά μπορεί να αμβλύνουν τις κραυγαλέες ανισότητες και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξους για το κοινό μας μέλλον».



• «Ανακατασκευή ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Α.Κ. “Εύα Χριστοδούλου” στον Δήμο Αιγάλεω», συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ.



Οι εργασίες αφορούν την αναβάθμιση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου που βρίσκεται επί της οδού Σουλίου και του Άλσους Αιγάλεω, συνολικής επιφάνειας περίπου 13.500 τ.μ., με την αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου συνθετικού χλοοτάπητα, την τοποθέτηση νέου τάπητα στίβου (ταρτάν) και τη δημιουργία εγκαταστάσεων για αγωνίσματα στίβου όπως η σφυροβολία, το άλμα σε μήκος και τα υπόλοιπα αγωνίσματα αλμάτων. Προβλέπονται επίσης η αντικατάσταση κατεστραμμένων κιγκλιδωμάτων και μεταλλικών θυρών, καθώς και η εγκατάσταση δικτύου αυτόματου ποτίσματος.



Όπως τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αιγάλεω Λάμπρος Σκλαβούνος:



«Η ανακατασκευή των ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ “Εύα Χριστοδούλου” αποτελεί μια σημαντική επένδυση στις αθλητικές υποδομές του Αιγάλεω και στη δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών χώρων άθλησης. Με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, προχωράμε σε μια ουσιαστική αναβάθμιση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου, δημιουργώντας σύγχρονους, ασφαλείς και λειτουργικούς χώρους για τους αθλητές, τα αθλητικά σωματεία και την τοπική κοινωνία. Ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για τη συνεργασία και τη στήριξη στην υλοποίηση ενός έργου με σημαντικό όφελος για την πόλη μας».



• «Ανακατασκευή Δημοτικού Σταδίου Ιλίου», συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ.



Το έργο αφορά τον πλήρη εκσυγχρονισμό της αθλητικής εγκατάστασης που βρίσκεται εντός του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης». Περιλαμβάνει την τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα επιφάνειας 6.200 τ.μ. και νέου συνθετικού τάπητα στίβου επιφάνειας 5.200 τ.μ. με πλήρη γραμμογράφηση, την αναβάθμιση του φωτισμού με νέους ιστούς και ενεργειακά αποδοτικά φωτιστικά LED, την επισκευή των κερκίδων, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αποστράγγισης και διαβροχής, καθώς και την προμήθεια νέου αθλητικού εξοπλισμού.



Όπως τονίζει σε δήλωσή της η Δήμαρχος Ιλίου Ανδριάνα Αλεβίζου:



«Η ανακατασκευή του Δημοτικού Σταδίου Ιλίου (ΔΑΚ) είναι μία από τις μεγάλες παρεμβάσεις της θητείας μας που αλλάζουν ουσιαστικά την εικόνα του αθλητισμού της πόλης μας. Η σημασία της ξεπερνά τα όρια μιας αθλητικής εγκατάστασης: αφορά τη νέα γενιά, την ποιότητα ζωής και τη συνολική προοπτική στον αθλητισμό για το δήμο Ιλίου. Με τη σημερινή ένταξη μια ανάγκη πολλών ετών αποκτά απάντηση, μια σταθερή διεκδίκηση αποκτά χρηματοδότηση και ένα έργο πνοής περνά από τον σχεδιασμό στην πράξη. Ευχαριστώ την Περιφέρεια Αττικής και προσωπικά τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά για την ουσιαστική συνεργασία. Η πόλη μας, το Ίλιον δεν περιμένει το αύριο, το δημιουργεί σήμερα».



• «Προμήθεια συστήματος ελαστικού τάπητα (ταρτάν) και εξοπλισμού για το Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας», συνολικού προϋπολογισμού 659.680 ευρώ.



Η πράξη προβλέπει την πλήρη αντικατάσταση του φθαρμένου ελαστικού τάπητα του στίβου και την προμήθεια του απαραίτητου αγωνιστικού εξοπλισμού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποξήλωση της υφιστάμενης επιφάνειας, την εγκατάσταση νέου πιστοποιημένου συνθετικού τάπητα συνολικής έκτασης περίπου 4.600 τ.μ., την τοποθέτηση νέων βαλβίδων για τα αγωνίσματα αλμάτων μήκους και την εγκατάσταση νέων διαχωριστικών κρασπέδων του στίβου.



Όπως τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης:



«Η αντικατάσταση του ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας «Γρηγόρης Λαμπράκης» είναι μια ουσιαστική επένδυση στον αθλητισμό, στη νέα γενιά και στην ποιότητα ζωής της πόλης μας. Σε μια περιοχή όπου οι διαθέσιμες αγωνιστικές εγκαταστάσεις στίβου είναι πλέον περιορισμένες, το Δημοτικό Στάδιο της Καλλιθέας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για αθλητές, σωματεία και πολίτες.

Η συνεργασία του Δήμου Καλλιθέας με την Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά μας επιτρέπει να προχωρούμε σε παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν ουσιαστικά τις αθλητικές μας υποδομές και δημιουργούν καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες άθλησης για όλους».



• «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου “Γιώργος Ραφιάς” Δήμου Λαυρεωτικής», συνολικού προϋπολογισμού 449.999 ευρώ.



Η πράξη αφορά την αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα και την αναβάθμιση της υπόβασης του γηπέδου ποδοσφαίρου. Προβλέπονται ακόμη η προμήθεια δύο νέων εστιών και πάγκων αναπληρωματικών, η εγκατάσταση αποστραγγιστικού συστήματος στην υπόβαση του γηπέδου και η δημιουργία συστήματος δροσισμού (άρδευσης) του χλοοτάπητα.



• «Προμήθεια αεροϋποστηριζόμενου θόλου στον Δήμο Λαυρεωτικής», συνολικού προϋπολογισμού 492.503 ευρώ.



Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση του εξοπλισμού και των υλικών που απαιτούνται για τη δημιουργία αεροϋποστηριζόμενου θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων στους χώρους του Οικοδομικού Τετραγώνου 195 της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας.



Όπως τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς:



«Η σημερινή απόφαση ένταξης των δύο σημαντικών έργων αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων ικανοποιεί πραγματικές ανάγκες και πάγια αιτήματα των αθλητικών σωματείων του Δήμου μας. Ο νέος συνθετικός χλοοτάπητας στο γήπεδο «Γεώργιος Ραφιάς» στο Λαύριο διασφαλίζει έναν σύγχρονο και ασφαλή αγωνιστικό χώρο, ενώ ο αεροϋποστηριζόμενος θόλος στο Κλειστό Γυμναστήριο Κερατέας «Ιωάννης Μέγγουλης» εξασφαλίζει αδιάλειπτη λειτουργία όλο τον χρόνο, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Πρόκειται για έργα που αφορούν εκατοντάδες παιδιά, νέους και αθλούμενους σε Λαύριο και Κερατέα. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, για τη σταθερή στήριξή του στη Λαυρεωτική και τις υπηρεσίες του Δήμου μας για την ωρίμανση των σχετικών μελετών».



• «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης υπέργειας κολυμβητικής δεξαμενής στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού», συνολικού προϋπολογισμού 534.000 ευρώ.



Στο Αθλητικό Κέντρο Παπάγου «Βασίλειος Ξύδης» θα εγκατασταθεί πλήρες σύστημα υπέργειου, αυτοφερόμενου προκατασκευασμένου κολυμβητηρίου, διαστάσεων τουλάχιστον 20 × 12,50 × 1,35 μέτρων, με πέντε διαδρομές κολύμβησης. Η προμήθεια περιλαμβάνει προκατασκευασμένα αποδυτήρια για αθλούμενους και ΑμεΑ, ιατρείο, περιφερειακό διάδρομο, πλήρη ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό φίλτρανσης, ανακυκλοφορίας, θέρμανσης και απολύμανσης, καθώς και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα θέρμανσης του νερού με αντλίες θερμότητας.



Όπως τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος:



«Ο αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και της καθημερινότητας στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού. Η πόλη μας διαθέτει μια ιδιαίτερα ενεργή αθλητική κοινότητα, με πολλούς αθλητικούς συλλόγους και χιλιάδες συμπολίτες μας κάθε ηλικίας να αθλούνται καθημερινά στις αθλητικές μας εγκαταστάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία νέας κολυμβητικής δεξαμενής στο Αθλητικό Κέντρο Παπάγου «Β. Ξύδης» αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών του Δήμου μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για τη σταθερή στήριξη και την εξαιρετική συνεργασία. Με τη συμβολή της Περιφέρειας Αττικής, κάνουμε πράξη ένα σημαντικό έργο στην πόλη μας».



• «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Αλκυών του Δήμου Πετρούπολης», συνολικού προϋπολογισμού 419.368 ευρώ.



Η πράξη περιλαμβάνει την αποξήλωση του υφιστάμενου χλοοτάπητα και την πλήρη εγκατάσταση νέου, συνολικής επιφάνειας 7.600 τ.μ., στο γήπεδο ποδοσφαίρου «Αλκυών» 11×11.



Όπως τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πετρούπολης Βαγγέλης Σίμου:



«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ολοκληρώνεται σήμερα η ένταξη της ανακατασκευής του χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου 11Χ11, "Αλκυών", στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί αφορά στην άθληση των παιδιών μας σε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές. Για εμάς η νεολαία και οι ανάγκες της αποτελούν προτεραιότητα και ως εκ τούτου το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχα έργα και σε άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και δημιουργία νέων. Θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Αττικής που ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας και χρηματοδοτεί το έργο της ανακατασκευής του χλοοτάπητα στο γήπεδο "Αλκυών"».



• «Αναβάθμιση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σαρωνικού», συνολικού προϋπολογισμού 682.000 ευρώ.



Οι παρεμβάσεις αφορούν το Γήπεδο Ποδοσφαίρου Αναβύσσου «Βασίλης Τροχίδης» και το Γήπεδο Ποδοσφαίρου Παλαιάς Φώκαιας. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται χωματουργικές εργασίες και βελτιώσεις των υποβάσεων, οικοδομικές εργασίες και ελαιοχρωματισμοί, διαμόρφωση εισόδων με κυβόλιθους, κατασκευή και αναβάθμιση χώρων στάθμευσης, εγκατάσταση διχτυών ασφαλείας, δημιουργία σκάμματος αλμάτων και διαδρόμου ταρτάν, κατασκευή νέας κερκίδας 100 θέσεων, αναβάθμιση γηπέδων καλαθοσφαίρισης και αντισφαίρισης, τοποθέτηση σύγχρονου φωτισμού LED, υπαίθριων οργάνων γυμναστικής και νέου αθλητικού εξοπλισμού.



Όπως τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Σαρωνικού Δημήτρης Παπαχρήστου:



«Όποιος έχει βρεθεί σε ένα γήπεδο γεμάτο παιδιά ξέρει ότι δεν μιλάμε απλώς για έναν αγωνιστικό χώρο. Μιλάμε για τις παρέες, τις ομάδες και τα όνειρα που μεγαλώνουν μέσα σε αυτόν. Γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ότι τα γήπεδα του Σαρωνικού Αναβύσσου και του Πρωτέα Παλαιάς Φώκαιας αλλάζουν ουσιαστικά. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, που στέκεται αποφασιστικά δίπλα στον Σαρωνικό και αποδεικνύει στην πράξη ότι, όταν η Αυτοδιοίκηση συνεργάζεται με καθαρούς στόχους, οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών μετατρέπονται σε έργα. Με την χρηματοδότηση της Περιφέρειας, θα παραδώσουμε δύο γήπεδα αντάξια της ιστορίας των συλλόγων τους και, κυρίως, των ανθρώπων που τα γεμίζουν καθημερινά με ζωή και κρατούν τον αθλητισμό ζωντανό σε κάθε μας γειτονιά».



• «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χαϊδαρίου», συνολικού προϋπολογισμού 1.900.000 ευρώ.



Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο και στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου του Α΄ Αθλητικού Κέντρου του Δήμου, καθώς και την κάλυψη χώρου άθλησης στον προαύλιο χώρο σχολικού συγκροτήματος με αεροϋποστηριζόμενο θόλο (μπαλόνι).



Όπως τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος:



«Ο Δήμος μας, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, προχωρά σε βελτίωση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα έργα:



1. Ενεργειακής και γενικότερης αναβάθμισης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του

Δήμου Χαϊδαρίου.

2. Τοποθέτησης εναέριου – αεροϋποστηριζόμενου θόλου – μπαλονιού για την

κάλυψη χώρου άθλησης σχολικού συγκροτήματος του Δήμου Χαϊδαρίου.

3. Συντήρησης και αναβάθμισης του γηπέδου ποδοσφαίρου του Α’ Αθλητικού

κέντρου του Δήμου Χαϊδαρίου.



Τα έργα αυτά εντάχθηκαν στο Περιφερειακό Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Ενίσχυση και αναβάθμιση του Αθλητισμού», και έχουν συνολικό προϋπολογισμό 1.900.000 ευρώ.



Τα παραπάνω αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις που είναι χρόνιο αίτημά μας, και τώρα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, βλέπουμε πλέον να μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης».