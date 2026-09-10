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Ανήλικος με μηχανή παρέσυρε μητέρα και τα δύο παιδιά της στην Κατοχή Μεσολογγίου
Ανήλικος με μηχανή παρέσυρε μητέρα και τα δύο παιδιά της στην Κατοχή Μεσολογγίου
Η γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκομείου Μεσολογγίου. Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμανδάνειο
Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση μητέρας που κινούνταν με καρότσι και είχε μαζί της τα δύο παιδιά της σημειώθηκε χθες το πρωί στην Κατοχή Μεσολογγίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα και τα δύο παιδιά παρασύρθηκαν από μηχανή που οδηγούσε ανήλικος.
Η γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκομείου Μεσολογγίου. Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, όπου εξετάστηκαν και πήραν εξιτήριο.
Ο ανήλικος οδηγός, μετά το τροχαίο, μετέβη στο νοσοκομείο, όπου και εντοπίστηκε από τις Αρχές. Περαιτέρω στοιχεία για την υπόθεση θα προκύψουν από την έρευνα της αστυνομίας.
Σύμφωνα με το agrinionews, ο πατέρας του 14χρονου συνελήφθη. Κατηγορείται για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Παράλληλα, αναζητείται η μητέρα του ανήλικου, σε βάρος της οποίας έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραμέληση εποπτείας.
Ο συλληφθείς πατέρας πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην παράλληλη έδρα Μεσολογγίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα και τα δύο παιδιά παρασύρθηκαν από μηχανή που οδηγούσε ανήλικος.
Η γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκομείου Μεσολογγίου. Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, όπου εξετάστηκαν και πήραν εξιτήριο.
Ο ανήλικος οδηγός, μετά το τροχαίο, μετέβη στο νοσοκομείο, όπου και εντοπίστηκε από τις Αρχές. Περαιτέρω στοιχεία για την υπόθεση θα προκύψουν από την έρευνα της αστυνομίας.
Σύμφωνα με το agrinionews, ο πατέρας του 14χρονου συνελήφθη. Κατηγορείται για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Παράλληλα, αναζητείται η μητέρα του ανήλικου, σε βάρος της οποίας έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραμέληση εποπτείας.
Ο συλληφθείς πατέρας πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην παράλληλη έδρα Μεσολογγίου.
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