Ανήλικος με μηχανή παρέσυρε μητέρα και τα δύο παιδιά της στην Κατοχή Μεσολογγίου
ΕΛΛΑΔΑ
Μεσολόγγι

Ανήλικος με μηχανή παρέσυρε μητέρα και τα δύο παιδιά της στην Κατοχή Μεσολογγίου

Η γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκομείου Μεσολογγίου. Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμανδάνειο

Ανήλικος με μηχανή παρέσυρε μητέρα και τα δύο παιδιά της στην Κατοχή Μεσολογγίου
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Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση μητέρας που κινούνταν με καρότσι και είχε μαζί της τα δύο παιδιά της σημειώθηκε χθες το πρωί στην Κατοχή Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα και τα δύο παιδιά παρασύρθηκαν από μηχανή που οδηγούσε ανήλικος.

Η γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκομείου Μεσολογγίου. Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, όπου εξετάστηκαν και πήραν εξιτήριο.

Ο ανήλικος οδηγός, μετά το τροχαίο, μετέβη στο νοσοκομείο, όπου και εντοπίστηκε από τις Αρχές. Περαιτέρω στοιχεία για την υπόθεση θα προκύψουν από την έρευνα της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το agrinionews, ο πατέρας του 14χρονου συνελήφθη. Κατηγορείται  για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Παράλληλα, αναζητείται η μητέρα του ανήλικου, σε βάρος της οποίας έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραμέληση εποπτείας.

Ο συλληφθείς πατέρας πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην παράλληλη έδρα Μεσολογγίου.
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