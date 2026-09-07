«Την ξεσηκώσαμε για να μην είναι πεθαμένη» είπε η 68χρονη για τη σορό της μητέρας της στον Μαραθώνα - Αναβλήθηκε η δίκη

Ο γιος της φέρεται να γνώριζε ότι η γιαγιά του βρίσκονταν θαμμένη στην αυλή του σπιτιού αλλά δεν ειδοποίησε ποτέ τις αρχές, «δεν βρίσκονται σε καλή ψυχολογική κατάσταση» λέει ο δικηγόρος τους