«Την ξεσηκώσαμε για να μην είναι πεθαμένη» είπε η 68χρονη για τη σορό της μητέρας της στον Μαραθώνα - Αναβλήθηκε η δίκη
«Την ξεσηκώσαμε για να μην είναι πεθαμένη» είπε η 68χρονη για τη σορό της μητέρας της στον Μαραθώνα - Αναβλήθηκε η δίκη
Ο γιος της φέρεται να γνώριζε ότι η γιαγιά του βρίσκονταν θαμμένη στην αυλή του σπιτιού αλλά δεν ειδοποίησε ποτέ τις αρχές, «δεν βρίσκονται σε καλή ψυχολογική κατάσταση» λέει ο δικηγόρος τους
Αναβλήθηκε σήμερα από το Αυτόφωτο Δικαστήριο η δίκη της 68χρονης γυναίκας και του γιου της, οι οποίοι κατηγορούνται για τη φρικιαστική υπόθεση του Μαραθώνα. Συγκεκριμένα, η 69χρονη κατηγορείται ότι δεν δήλωσε το θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της με αποτέλεσμα να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.
Ο γιος και εγγονός της θανούσας φέρεται να γνώριζε ότι η γιαγιά του βρίσκονταν θαμμένη στην αυλή του σπιτιού αλλά δεν ειδοποίησε ποτέ τις αρχές. Και οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το σήμερα μεσημέρι στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για να δικαστούν για την κατηγορία της εξαφάνισης νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού.
Ωστόσο, η δίκη τους αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου προκειμένου να καταθέσει στο ακροατήριο η εγγονή της ηλικιωμένης γυναίκας, από την καταγγελία της οποίας οι αρχές άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης.
Πάντως, κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας, ο δικηγόρος των δύο κατηγορουμένων υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και ζήτησε την αναβολή της υπόθεσης. Ο συνήγορος υποστήριξε πως δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους εντολείς του και διαπιστώνει έλλειψη δυνατότητας καταλογισμού των πράξεων για τις οποίες κατηγορούνται.
Αμέσως μετά ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε από την 68χρονη να τοποθετηθεί επί του κατηγορητηρίου με εκείνη να του απαντά: «Έχουμε κάνει πολλά πράγματα έχω κάνει κι άλλα, όχι καλά».
Στο δικαστήριο έλαβε χώρα ο εξής διάλογος:
Πρόεδρος: Πότε πέθανε η μητέρα σας:
Κατηγορούμενη: Δεν θυμάμαι, ήταν πολύ μεγάλη.
Πρόεδρος: Και τι κάνατε μετά;
Κατηγορούμενη: Μετά την ξεσηκώσαμε για να μην είναι πεθαμένη.
Πρόεδρος: Παίρνατε τη σύνταξη;
Κατηγορούμενη: Έπαιρνα σύνταξη, τώρα δεν παίρνω.
«Δεν είμαι καλά δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν γνώριζα κάτι για τη γιαγιά, έμαθα στο τέλος ότι έπαιρνε τη σύνταξη», είπε από την πλευρά του 36χρονος γιος της κατηγορούμενης.
Εν τέλει, η δίκη αναβλήθηκε με το δικαστήριο να απορρίπτει και το αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Οι δυο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι.
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της 68χρονης και του γιου της, Ιωάννης Ζωγράφος, υποστήριξε πως «όσοι ήταν μέσα στην αίθουσα σήμερα παρακολούθησαν μια υπόθεση η οποία δεν έχει προηγούμενο. Μια κυρία κατηγορείται μαζί με τον γιο της ότι έθαψαν στην αυλή του σπιτιού τους τη γιαγιά προκειμένου να παίρνουν τη σύνταξη. Αυτοί οι άνθρωποι, πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να το διαπιστώσει, δεν βρίσκονται σε καλή ψυχολογική ούτε πνευματική κατάσταση. Η επικοινωνία τους ακόμα και στα καθημερινά είναι δυσχερέστατη. Παρόλα αυτά το δικαστήριο έκρινε ότι είναι πλήρως καταλογιστέο υπερβαίνοντας το νόμο και υπερβαίνοντας και τη λογική. Με αυτό τον τρόπο τους άφησε ελεύθερους. Έδωσε αναβολή για τις 10 του μήνα προκειμένου να παραστεί και η έτερη κόρη που έχει κάνει την καταγγελία ώστε να διαλευκάνει την υπόθεση που για τη δική μας την πλευρά, της υπεράσπισης, είναι απόλυτα καθαρή».
Ο γιος και εγγονός της θανούσας φέρεται να γνώριζε ότι η γιαγιά του βρίσκονταν θαμμένη στην αυλή του σπιτιού αλλά δεν ειδοποίησε ποτέ τις αρχές. Και οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το σήμερα μεσημέρι στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για να δικαστούν για την κατηγορία της εξαφάνισης νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού.
Ωστόσο, η δίκη τους αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου προκειμένου να καταθέσει στο ακροατήριο η εγγονή της ηλικιωμένης γυναίκας, από την καταγγελία της οποίας οι αρχές άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης.
Πάντως, κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας, ο δικηγόρος των δύο κατηγορουμένων υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και ζήτησε την αναβολή της υπόθεσης. Ο συνήγορος υποστήριξε πως δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους εντολείς του και διαπιστώνει έλλειψη δυνατότητας καταλογισμού των πράξεων για τις οποίες κατηγορούνται.
Αμέσως μετά ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε από την 68χρονη να τοποθετηθεί επί του κατηγορητηρίου με εκείνη να του απαντά: «Έχουμε κάνει πολλά πράγματα έχω κάνει κι άλλα, όχι καλά».
Στο δικαστήριο έλαβε χώρα ο εξής διάλογος:
Πρόεδρος: Πότε πέθανε η μητέρα σας:
Κατηγορούμενη: Δεν θυμάμαι, ήταν πολύ μεγάλη.
Πρόεδρος: Και τι κάνατε μετά;
Κατηγορούμενη: Μετά την ξεσηκώσαμε για να μην είναι πεθαμένη.
Πρόεδρος: Παίρνατε τη σύνταξη;
Κατηγορούμενη: Έπαιρνα σύνταξη, τώρα δεν παίρνω.
«Δεν είμαι καλά δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν γνώριζα κάτι για τη γιαγιά, έμαθα στο τέλος ότι έπαιρνε τη σύνταξη», είπε από την πλευρά του 36χρονος γιος της κατηγορούμενης.
Εν τέλει, η δίκη αναβλήθηκε με το δικαστήριο να απορρίπτει και το αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Οι δυο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι.
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της 68χρονης και του γιου της, Ιωάννης Ζωγράφος, υποστήριξε πως «όσοι ήταν μέσα στην αίθουσα σήμερα παρακολούθησαν μια υπόθεση η οποία δεν έχει προηγούμενο. Μια κυρία κατηγορείται μαζί με τον γιο της ότι έθαψαν στην αυλή του σπιτιού τους τη γιαγιά προκειμένου να παίρνουν τη σύνταξη. Αυτοί οι άνθρωποι, πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να το διαπιστώσει, δεν βρίσκονται σε καλή ψυχολογική ούτε πνευματική κατάσταση. Η επικοινωνία τους ακόμα και στα καθημερινά είναι δυσχερέστατη. Παρόλα αυτά το δικαστήριο έκρινε ότι είναι πλήρως καταλογιστέο υπερβαίνοντας το νόμο και υπερβαίνοντας και τη λογική. Με αυτό τον τρόπο τους άφησε ελεύθερους. Έδωσε αναβολή για τις 10 του μήνα προκειμένου να παραστεί και η έτερη κόρη που έχει κάνει την καταγγελία ώστε να διαλευκάνει την υπόθεση που για τη δική μας την πλευρά, της υπεράσπισης, είναι απόλυτα καθαρή».
«Δεν βρίσκονται σε καλή ψυχολογική ούτε πνευματική κατάσταση»
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