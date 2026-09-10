Φίδι έκανε... βόλτες ανάμεσα σε γλάστρες στα Εξάρχεια, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φίδι Εξάρχεια ΑΝΙΜΑ

Φίδι έκανε... βόλτες ανάμεσα σε γλάστρες στα Εξάρχεια, δείτε φωτογραφίες

Ο «όφις των Εξαρχείων» είναι λιμνόφιδο όπως διευκρινίζει ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ»

Φίδι έκανε... βόλτες ανάμεσα σε γλάστρες στα Εξάρχεια, δείτε φωτογραφίες
6 ΣΧΟΛΙΑ
Μπροστά σε ένα σπάνιο θέαμα βρέθηκαν κάτοικοι και επισκέπτες στα Εξάρχεια  την Τρίτη όταν είδαν ανάμεσα σε γλάστρες να κάνει... βόλτες ένα φίδι!

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ», ο «όφις των Εξαρχείων» είναι ένα λιμνόφιδο.

Φίδι έκανε... βόλτες ανάμεσα σε γλάστρες στα Εξάρχεια, δείτε φωτογραφίες
Φίδι έκανε... βόλτες ανάμεσα σε γλάστρες στα Εξάρχεια, δείτε φωτογραφίες
Φίδι έκανε... βόλτες ανάμεσα σε γλάστρες στα Εξάρχεια, δείτε φωτογραφίες


Το φίδι περισυνέλεξε η Πυροσβεστική με την ΑΝΙΜΑ να είναι σε επικοινωνία με τη Ερπετολογική Εταιρεία για το πού θα απελευθερωθεί.

Στη σχετική ανάρτηση στα social media επισημαίνεται ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται φίδι στα Εξάρχεια, αλλά συνήθως πρόκειται για λαφιάτες ή σαΐτες».

Όπως διευκρινίζεται, τέλος, «τα ζώα αυτά ζουν συχνά σε ακάλυπτους και παλιά σπίτια, τρώνε ποντίκια, διάφορα έντομα, νεοσσούς».

6 ΣΧΟΛΙΑ

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