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Επικίνδυνη προσπέραση μέσα σε τούνελ στην Κρήτη: ΙΧ πέρασε βυτιοφόρο και νταλίκα, δείτε βίντεο
Επικίνδυνη προσπέραση μέσα σε τούνελ στην Κρήτη: ΙΧ πέρασε βυτιοφόρο και νταλίκα, δείτε βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης μετά τη Χερσόνησο, στο ρεύμα προς Ηράκλειο
Μια ιδιαίτερα επικίνδυνη προσπέραση μέσα σε τούνελ καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Κρήτη, στον δρόμο μετά τη Χερσόνησο και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Ηράκλειο, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί τροχαίο.
Στο βίντεο που δημοσιεύει το Cretalive, διακρίνεται ένα μικρό ΙΧ να επιχειρεί προσπέραση ενώ κινείται μέσα στο τούνελ.
Δείτε το βίντεο:
Ο οδηγός του αυτοκινήτου προσπερνά αρχικά ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια μία νταλίκα, προτού συνεχίσει κανονικά την πορεία του προς το Ηράκλειο.
Παρά την επικίνδυνη κίνηση, το περιστατικό δεν είχε ως αποτέλεσμα κάποια σύγκρουση ή άλλο ατύχημα.
Στο βίντεο που δημοσιεύει το Cretalive, διακρίνεται ένα μικρό ΙΧ να επιχειρεί προσπέραση ενώ κινείται μέσα στο τούνελ.
Δείτε το βίντεο:
Ο οδηγός του αυτοκινήτου προσπερνά αρχικά ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια μία νταλίκα, προτού συνεχίσει κανονικά την πορεία του προς το Ηράκλειο.
Παρά την επικίνδυνη κίνηση, το περιστατικό δεν είχε ως αποτέλεσμα κάποια σύγκρουση ή άλλο ατύχημα.
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