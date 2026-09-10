Πιο κοντά το φθινόπωρο, αλλάζει ο καιρός από την Κυριακή, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός Πρόγνωση Γιώργος Τσατραφύλλιας

Πιο κοντά το φθινόπωρο, αλλάζει ο καιρός από την Κυριακή, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η πτώση της θερμοκρασίας φαίνεται να έχει διάρκεια, με τον υδράργυρο να διατηρείται σε πιο φθινοπωρινά επίπεδα και τις επόμενες ημέρες

Πιο κοντά το φθινόπωρο, αλλάζει ο καιρός από την Κυριακή, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Γιώργος Τσατραφύλλιας
Με τα μελτέμια να εξασθενούν, η θερμοκρασία ανεβαίνει ξανά, ενώ η αστάθεια θα παραμείνει περιορισμένη. Ωστόσο, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το φθινόπωρο βρίσκεται προ των πυλών.

🍁Αλλαγή του καιρού από την Κυριακή

Πιο αναλυτικά:

Για σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, περιμένουμε αίθριες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τα δυτικά, όπου κυρίως στα ορεινά μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ιονίου. Στις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο οι μέγιστες τιμές θα περιοριστούν στους 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις και δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν λίγες μόνο νεφώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Κλείσιμο
Την Παρασκευή δεν περιμένουμε κάποια σημαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Τα μελτέμια θα συνεχιστούν στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα και αξιόλογες βροχές δεν αναμένονται.

Το Σάββατο οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Ωστόσο, από τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Πιο φθινοπωρινό θα γίνει το σκηνικό του καιρού από την Κυριακή. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, ενώ οι βροχές θα ενισχυθούν και θα επηρεάσουν περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η πτώση της θερμοκρασίας φαίνεται να έχει διάρκεια, με τον υδράργυρο να διατηρείται σε πιο φθινοπωρινά επίπεδα και τις επόμενες ημέρες.
Γιώργος Τσατραφύλλιας

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