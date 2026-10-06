Με στρατηγικό όραμα και σταθερά ανοδική πορεία, ο Όμιλος Revoil κινείται ταυτόχρονα σε τρεις διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς άξονες που έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς την ενέργεια.
Κίνηση σε Κηφισό και Κηφισίας - Ποιοι δρόμοι κλείνουν το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας
Κίνηση σε Κηφισό και Κηφισίας - Ποιοι δρόμοι κλείνουν το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας
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Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, με τους οδηγούς να συναντούν καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου.
Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην έξοδο της Αθηνών-Κορίνθου, στη Λεωφόρο Αθηνών.
Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην έξοδο της Αθηνών-Λαμίας, από την Αθήνα έως τον κόμβο Καλυφτάκη ενώ στο «κόκκινο» είναι η κίνηση και στην άνοδο της Λ.Κηφισίας.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Αυξημένη ροή οχημάτων παρατηρείται ακόμη στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά, καθώς και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, από το ύψος του Καραϊσκάκη έως την Αλίμου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται, τέλος, και στη Λεωφόρο Σχιστού.
Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας πέριξ της Πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς Λεωφόρους όπως η Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί.
Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.
Επίσης από την ΕΛ.ΑΣ., συστήνεται στους οδηγούς:
- Να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο Κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026.
- Να αξιοποιήσουν τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην έξοδο της Αθηνών-Κορίνθου, στη Λεωφόρο Αθηνών.
Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην έξοδο της Αθηνών-Λαμίας, από την Αθήνα έως τον κόμβο Καλυφτάκη ενώ στο «κόκκινο» είναι η κίνηση και στην άνοδο της Λ.Κηφισίας.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Αυξημένη ροή οχημάτων παρατηρείται ακόμη στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά, καθώς και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, από το ύψος του Καραϊσκάκη έως την Αλίμου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται, τέλος, και στη Λεωφόρο Σχιστού.
Ποιοι δρόμοι κλείνουν το απόγευμαΥπενθυμίζεται ότι από το απόγευμα της Τρίτης έως και το πρωί της Πέμπτης οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο της Αθήνας θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς θα υπάρχουν κλειστοί δρόμοι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιτίας της επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας.
Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας πέριξ της Πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς Λεωφόρους όπως η Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί.
Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.
Επίσης από την ΕΛ.ΑΣ., συστήνεται στους οδηγούς:
- Να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο Κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026.
- Να αξιοποιήσουν τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς.
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