Η εξέγερση των σχολείων δοκιμάζει τον Μακρόν και τη Γαλλία: Σήμερα οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, τα σενάρια για την επόμενη μέρα

Η σύμπραξη μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών, οι κυβερνητικές παραχωρήσεις και το δημοσιονομικό αδιέξοδο που δυσκολεύει την εκτόνωση της κρίσης, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027





Η κινητοποίηση της Τρίτης 6 Οκτωβρίου αποτελεί το πρώτο μεγάλο τεστ αυτής της προοπτικής. Στο κάλεσμα μαθητικών και φοιτητικών οργανώσεων έχουν προστεθεί έξι εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και η ομοσπονδία γονέων FCPE, διευρύνοντας τη βάση ενός κινήματος που ξεκίνησε από τα λύκεια και εξαπλώθηκε στα πανεπιστήμια.









🇫🇷 Student protests continue to escalate across France, with nearly 500 schools suspending classes today as demonstrators resort to violent tactics, including smashing storefront windows and hurling projectiles. https://t.co/soJrLPk2Bz — Political Pen (@politicalpen_) October 5, 2026





Ένα κίνημα που δεν τελειώνει με την απόσυρση ενός μέτρου Η σημερινή ανάλυση της Le Monde εντοπίζει μια ουσιαστική διαφορά από προηγούμενα νεανικά κινήματα: η κινητοποίηση δεν οργανώθηκε αρχικά εναντίον μιας συγκεκριμένης νέας μεταρρύθμισης. Ξεκίνησε από την καθημερινότητα μαθητών στα προάστια του Παρισιού και διαδόθηκε γρήγορα μέσω των κοινωνικών δικτύων. Αυτό δυσκολεύει την κυβερνητική διαχείριση. Όταν μια διαμαρτυρία έχει μοναδικό αίτημα την απόσυρση ενός νόμου, υπάρχει και ένα αναγνωρίσιμο σημείο συμβιβασμού. Εδώ, η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει διαφορετικές ανάγκες, με διαφορετικούς χρόνους απόκρισης.



Η κάλυψη μιας θέσης καθηγητή, η ανακατασκευή ενός σχολικού κτιρίου και η αλλαγή στον τρόπο πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση δεν μπορούν να ενταχθούν στην ίδια άμεση λύση. Η υποχώρηση της κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου στο σχέδιο επιβολής τελών εγγραφής για μη υποτρόφους στις διετείς τεχνικές σπουδές BTS και στις προπαρασκευαστικές τάξεις για τις ανώτατες σχολές αφαίρεσε μια πρόσθετη εστία έντασης. Δεν απάντησε, όμως, στο σύνολο των αιτημάτων που είχαν ήδη διαμορφωθεί. Η απόσυρση ανακοινώθηκε ενώ η κινητοποίηση βρισκόταν σε εξέλιξη και ενώ η παρουσίαση του προϋπολογισμού κινδύνευε να προσθέσει νέους λόγους διαμαρτυρίας.





Κλείσιμο 🇫🇷 The gate of Victor-Hugo high school in Caen, France, is on fire. The latest act of vandalism in the unrest around France's high school protests. https://t.co/uwkpvQoNfC — NewsForce (@Newsforce) October 5, 2026

Οι ελλείψεις στην παιδεία και η πραγματική αξία των κονδυλίων Στο κέντρο της σύγκρουσης βρίσκεται η δυνατότητα του δημόσιου σχολείου να εξασφαλίζει σταθερή διδασκαλία και αξιοπρεπείς συνθήκες. Η ίδια η κυβερνητική απάντηση αναγνωρίζει το πρόβλημα: ο Λεκορνί ζήτησε κατά προτεραιότητα κάλυψη των μακροχρόνιων απουσιών και των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, καθώς και συνεννόηση με τις περιφέρειες για τις αναγκαίες παρεμβάσεις στα κτίρια. Η αρμοδιότητα των περιφερειών για τα λύκεια σημαίνει ότι οι εργασίες χρειάζονται συντονισμό και συμφωνία για τη χρηματοδότηση, πέρα από μια κεντρική εξαγγελία. Τα δημοσιονομικά στοιχεία χρειάζονται προσεκτική ανάγνωση. Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027 προβλέπει περίπου 64 δισ. ευρώ για την Εθνική Παιδεία, εκτός των συντάξεων του προσωπικού, αυξημένα κατά 1,2 δισ. ευρώ σε συγκρίσιμη βάση έναντι του 2026. Συνεπώς, δεν προκύπτει ονομαστική μείωση της συγκεκριμένης συνολικής δαπάνης για την επόμενη χρονιά.



Πρόκειται, ωστόσο, για προτεινόμενα κονδύλια και όχι για ήδη εκτελεσμένο προϋπολογισμό. Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ υποστηρίζει ότι η αύξηση, σε συνδυασμό με τη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, αποδεικνύει πως η εκπαίδευση παραμένει προτεραιότητα. Σε συνέντευξή του που δημοσιεύει το TV5Monde προβάλλει επίσης την ανάγκη ενίσχυσης της ψυχικής υγείας των μαθητών. Το επιχείρημα της κυβέρνησης θα κριθεί στην κατανομή και στην εφαρμογή: περισσότερα χρήματα στο σύνολο δεν συνεπάγονται αυτομάτως καθηγητή σε κάθε κενή θέση ή προσωπικό υποστήριξης σε κάθε σχολείο.



γαλλική κυβέρνηση αντιμετωπίζει πλέον το ενδεχόμενο μια διαμαρτυρία για τις συνθήκες στα σχολεία να εξελιχθεί σε ευρύτερη σύγκρουση για τις δημόσιες υπηρεσίες και τις προτεραιότητες του κράτους.Η κινητοποίηση της Τρίτης 6 Οκτωβρίου αποτελεί το πρώτο μεγάλο τεστ αυτής της προοπτικής. Στο κάλεσμα μαθητικών και φοιτητικών οργανώσεων έχουν προστεθεί έξι εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και η ομοσπονδία γονέων FCPE, διευρύνοντας τη βάση ενός κινήματος που ξεκίνησε από τα λύκεια και εξαπλώθηκε στα πανεπιστήμια.Η εικόνα της Δευτέρας επιτρέπει στην κυβέρνηση να μιλήσει για περιορισμό των προβλημάτων, χωρίς ακόμη να τεκμηριώνει υποχώρηση της διαμαρτυρίας. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, 413 ιδρύματα είχαν επηρεαστεί από δράσεις ή διαταραχές λειτουργίας, έναντι 564 την αντίστοιχη ώρα της Παρασκευής. Στην ανώτατη εκπαίδευση, ο αρμόδιος υπουργός Φιλίπ Μπατίστ έκανε λόγο για 30 έως 40 πανεπιστημιακούς χώρους που θα αντιμετώπιζαν αποκλεισμούς ή κλείσιμο. Πρόκειται για εγκαταστάσεις, όχι κατ’ ανάγκην για ισάριθμα πανεπιστήμια.Το πολιτικό πρόβλημα βρίσκεται στην απόσταση ανάμεσα στην επαναλειτουργία των σχολείων και στην επίλυση των αιτιών που οδήγησαν στις κινητοποιήσεις. Μια είσοδος μπορεί να ανοίξει με διοικητική απόφαση ή αστυνομική παρέμβαση. Οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών, τα προβληματικά κτίρια και η αβεβαιότητα για τη συνέχεια των σπουδών απαιτούν αποφάσεις με κόστος και διάρκεια. Η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά, ενώ προετοιμάζεται για μια δύσκολη κοινοβουλευτική αναμέτρηση γύρω από τον προϋπολογισμό.Η σημερινή ανάλυση της Le Monde εντοπίζει μια ουσιαστική διαφορά από προηγούμενα νεανικά κινήματα: η κινητοποίηση δεν οργανώθηκε αρχικά εναντίον μιας συγκεκριμένης νέας μεταρρύθμισης. Ξεκίνησε από την καθημερινότητα μαθητών στα προάστια του Παρισιού και διαδόθηκε γρήγορα μέσω των κοινωνικών δικτύων. Αυτό δυσκολεύει την κυβερνητική διαχείριση. Όταν μια διαμαρτυρία έχει μοναδικό αίτημα την απόσυρση ενός νόμου, υπάρχει και ένα αναγνωρίσιμο σημείο συμβιβασμού. Εδώ, η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει διαφορετικές ανάγκες, με διαφορετικούς χρόνους απόκρισης.Η κάλυψη μιας θέσης καθηγητή, η ανακατασκευή ενός σχολικού κτιρίου και η αλλαγή στον τρόπο πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση δεν μπορούν να ενταχθούν στην ίδια άμεση λύση. Η υποχώρηση της κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου στο σχέδιο επιβολής τελών εγγραφής για μη υποτρόφους στις διετείς τεχνικές σπουδές BTS και στις προπαρασκευαστικές τάξεις για τις ανώτατες σχολές αφαίρεσε μια πρόσθετη εστία έντασης. Δεν απάντησε, όμως, στο σύνολο των αιτημάτων που είχαν ήδη διαμορφωθεί. Η απόσυρση ανακοινώθηκε ενώ η κινητοποίηση βρισκόταν σε εξέλιξη και ενώ η παρουσίαση του προϋπολογισμού κινδύνευε να προσθέσει νέους λόγους διαμαρτυρίας.Στο κέντρο της σύγκρουσης βρίσκεται η δυνατότητα του δημόσιου σχολείου να εξασφαλίζει σταθερή διδασκαλία και αξιοπρεπείς συνθήκες. Η ίδια η κυβερνητική απάντηση αναγνωρίζει το πρόβλημα: ο Λεκορνί ζήτησε κατά προτεραιότητα κάλυψη των μακροχρόνιων απουσιών και των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, καθώς και συνεννόηση με τις περιφέρειες για τις αναγκαίες παρεμβάσεις στα κτίρια. Η αρμοδιότητα των περιφερειών για τα λύκεια σημαίνει ότι οι εργασίες χρειάζονται συντονισμό και συμφωνία για τη χρηματοδότηση, πέρα από μια κεντρική εξαγγελία. Τα δημοσιονομικά στοιχεία χρειάζονται προσεκτική ανάγνωση. Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027 προβλέπει περίπου 64 δισ. ευρώ για την Εθνική Παιδεία, εκτός των συντάξεων του προσωπικού, αυξημένα κατά 1,2 δισ. ευρώ σε συγκρίσιμη βάση έναντι του 2026. Συνεπώς, δεν προκύπτει ονομαστική μείωση της συγκεκριμένης συνολικής δαπάνης για την επόμενη χρονιά.Πρόκειται, ωστόσο, για προτεινόμενα κονδύλια και όχι για ήδη εκτελεσμένο προϋπολογισμό. Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ υποστηρίζει ότι η αύξηση, σε συνδυασμό με τη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, αποδεικνύει πως η εκπαίδευση παραμένει προτεραιότητα. Σε συνέντευξή του που δημοσιεύει το TV5Monde προβάλλει επίσης την ανάγκη ενίσχυσης της ψυχικής υγείας των μαθητών. Το επιχείρημα της κυβέρνησης θα κριθεί στην κατανομή και στην εφαρμογή: περισσότερα χρήματα στο σύνολο δεν συνεπάγονται αυτομάτως καθηγητή σε κάθε κενή θέση ή προσωπικό υποστήριξης σε κάθε σχολείο.

Για τις οικογένειες, η διαφορά γίνεται αντιληπτή στις ώρες μαθήματος που πραγματοποιούνται, στη λειτουργία της θέρμανσης και στον αριθμό μαθητών μέσα στην αίθουσα. Εάν η αύξηση των πιστώσεων δεν μεταφραστεί σε τέτοιες αλλαγές, δύσκολα θα περιορίσει τη δυσπιστία. Αντίστοιχα, η συζήτηση για την υποστελέχωση χρειάζεται συγκεκριμένα στοιχεία ανά περιοχή και ειδικότητα, ώστε να μην εξαντληθεί σε αντιπαράθεση γενικών αριθμών.



Το χρονοδιάγραμμα Λεκορνί αγοράζει χρόνο, αλλά δημιουργεί και δεσμεύσεις Η κυβερνητική απάντηση οργανώνεται σε πέντε άξονες: εξασφάλιση των μαθημάτων, βελτίωση των κτιριακών συνθηκών και προσαρμογή στις υψηλές θερμοκρασίες, καλύτερη οργάνωση της σχολικής ημέρας, μεγαλύτερη διαφάνεια στην πλατφόρμα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση Parcoursup και ενίσχυση της μαθητικής εκπροσώπησης. Ο πρώτος απολογισμός για τις αντικαταστάσεις εκπαιδευτικών αναμένεται στις 16 Οκτωβρίου, ενώ οι πρώτες αποφάσεις πρέπει να παρουσιαστούν πριν από το τέλος του μήνα.



Για την Τρίτη έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τους προέδρους των περιφερειών σχετικά με τις σχολικές υποδομές. Το χρονοδιάγραμμα προσφέρει στην κυβέρνηση μια βάση διαπραγμάτευσης. Παράλληλα, επιτρέπει στους εκπροσώπους των μαθητών να ελέγξουν σύντομα αν οι εξαγγελίες έχουν αποτέλεσμα. Εάν έως τα μέσα Οκτωβρίου παρουσιαστούν συγκεκριμένες καλύψεις θέσεων και δεσμευμένες παρεμβάσεις, μπορεί να δημιουργηθεί περιθώριο εκτόνωσης. Εάν η διαδικασία περιοριστεί σε νέες συναντήσεις, υπάρχει κίνδυνος η διαβούλευση να εκληφθεί ως αναβολή.



Το δημοσιονομικό αδιέξοδο πριν από το 2027 Η εκπαιδευτική κρίση εκδηλώνεται σε ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική συγκυρία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας το δημόσιο χρέος έφθασε στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026 τα 3,6 τρισ. ευρώ, δηλαδή το 119% του ΑΕΠ, αυξημένο κατά 59,6 δισ. ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο. Ο περιορισμός είναι πρακτικός: κάθε μόνιμη πρόσληψη ή πολυετές πρόγραμμα ανακαίνισης χρειάζεται χρηματοδότηση που θα συνεχιστεί και μετά την εκτόνωση των διαδηλώσεων. Στην ανάλυσή της για το χρέος, η Le Monde καταγράφει κυβερνητική πρόβλεψη αύξησης του κόστους εξυπηρέτησής του στα 91 δισ. ευρώ το 2027. Η διόγκωση αυτής της δαπάνης δυσκολεύει τις επιλογές για τις υπόλοιπες δημόσιες ανάγκες.



Λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027, η κυβέρνηση καλείται επομένως να εξηγήσει πού θα βρει τους πόρους και ποιες δαπάνες θεωρεί προτεραιότητα. Η αντιπολίτευση έχει περιθώριο να συνδέσει τα προβλήματα των σχολείων με τον συνολικό απολογισμό της διακυβέρνησης. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, θα επιδιώξει να αποδείξει ότι μπορεί να συνδυάσει τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών με τον έλεγχο των οικονομικών. Όσο πλησιάζει η προεδρική αναμέτρηση, τόσο δυσκολότερα μια εκπαιδευτική διαπραγμάτευση θα παραμένει έξω από αυτή την ευρύτερη αντιπαράθεση.



Τα τρία σενάρια για τις επόμενες εβδομάδες Η Le Monde, στο σημερινό κύριο άρθρο της, επισημαίνει τον κίνδυνο συνάντησης διαφορετικών κοινωνικών δυσαρεσκειών. Η συμμετοχή των συνδικάτων μπορεί να προσφέρει καλύτερη οργάνωση και περιφρούρηση, αλλά και να αυξήσει την κλίμακα των κινητοποιήσεων. Από αυτή την αφετηρία προκύπτουν τρεις πιθανές διαδρομές, χωρίς να μπορεί ακόμη να θεωρηθεί βέβαιη κάποια από αυτές.



Η πρώτη είναι η σταδιακή αποκλιμάκωση με συγκεκριμένες παραχωρήσεις. Προϋποθέτει απτά αποτελέσματα στα κενά εκπαιδευτικών, αξιόπιστες δεσμεύσεις για τα κτίρια και διατήρηση ανοικτού διαλόγου. Δεν απαιτεί να λυθούν όλα τα προβλήματα μέσα σε λίγες ημέρες. Απαιτεί να πειστούν αρκετοί μαθητές και γονείς ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία με μετρήσιμο αποτέλεσμα.



Η δεύτερη είναι μια παρατεταμένη εκπαιδευτική σύγκρουση, με εναλλαγή διαδηλώσεων, τοπικών αποκλεισμών και διαπραγματεύσεων. Η ανομοιογένεια των αιτημάτων μπορεί να οδηγήσει ορισμένα σχολεία σε επιστροφή στα μαθήματα και άλλα σε συνέχιση της δράσης. Σε αυτό το ενδεχόμενο, οι αριθμοί των κλειστών ιδρυμάτων θα αυξομειώνονται, χωρίς η πολιτική πίεση να εξαφανίζεται.



Η τρίτη είναι η διεύρυνση σε γενικότερη κοινωνική αντιπαράθεση. Θα απαιτούσε ουσιαστική και διαρκή συμμετοχή εργαζομένων πέρα από την εκπαίδευση και σύνδεση των αιτημάτων με τις επιλογές του προϋπολογισμού. Η παρουσία συνδικάτων σε μία διαδήλωση δεν αρκεί από μόνη της για να στοιχειοθετήσει αυτή την εξέλιξη. Θα χρειαζόταν συνέχεια, κοινές διεκδικήσεις και συντονισμός.



Το ασφαλέστερο συμπέρασμα σήμερα είναι ότι η κρίση έχει περάσει το στάδιο μιας μεμονωμένης σχολικής διαμαρτυρίας, χωρίς ακόμη να έχει αποκτήσει τα χαρακτηριστικά γενικευμένης κοινωνικής κινητοποίησης.



Η συμμετοχή της Τρίτης, η έκταση της φοιτητικής παρουσίας και οι πρώτες πρακτικές αποφάσεις έως τις 16 Οκτωβρίου θα δείξουν αν ανοίγει δρόμος συμβιβασμού. Για την κυβέρνηση, η πιο δύσκολη απόδειξη θα είναι ότι οι δεσμεύσεις της μπορούν να φτάσουν μέσα στις αίθουσες, πριν η δυσπιστία μετατρέψει κάθε νέα εξαγγελία σε ακόμη έναν λόγο διαμαρτυρίας.