Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη, περισυνελέγησαν 80 άτομα
ΕΛΛΑΔΑ
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Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη, περισυνελέγησαν 80 άτομα

Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν με λίγες ώρες διαφορά

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη, περισυνελέγησαν 80 άτομα
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Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη, με συνολικά περίπου 80 άτομα να περισυλλέγονται από πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε χθες το βράδυ, όταν αεροσκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο σε απόσταση περίπου 50 ναυτικών μιλίων νότια της Αγίας Γαλήνης.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πλωτό σκάφος του Λιμενικού έσπευσε στην περιοχή και προχώρησε στην περισυλλογή περίπου 40 αλλοδαπών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα, καταγράφηκε νέο περιστατικό στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε δεύτερη λέμβο περίπου 52 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης.

Και στη δεύτερη περίπτωση, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, πλωτό σκάφος του Λιμενικού περισυνέλεξε περίπου 40 αλλοδαπούς, οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
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