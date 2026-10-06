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Μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις βάμβακος έξω από τα Τρίκαλα, στις φλόγες έξι αποθήκες, δείτε εικόνες
Μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις βάμβακος έξω από τα Τρίκαλα, στις φλόγες έξι αποθήκες, δείτε εικόνες
Η Πυροσβεστική έδωσε μάχη για να περιορίσει τη μεγάλη πυρκαγιά και να αποτρέψει την επέκτασή της σε γειτονικές εγκαταστάσεις
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης σε εγκαταστάσεις βάμβακος έξω από τον Γλίνο Τρικάλων, στην οδό Καρδίτσης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα trikalavoice.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα και πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς στον χώρο υπήρχαν μεγάλες ποσότητες βαμβακιού.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έξι αποθήκες έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε άλλες εγκαταστάσεις.
Σημειώνεται ότι οι φλόγες ήταν ορατές από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.
Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά και θα διερευνηθούν από την Πυροσβεστική.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα trikalavoice.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα και πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς στον χώρο υπήρχαν μεγάλες ποσότητες βαμβακιού.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έξι αποθήκες έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε άλλες εγκαταστάσεις.
Δείτε εικόνες από το σημείο:
Σημειώνεται ότι οι φλόγες ήταν ορατές από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.
Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά και θα διερευνηθούν από την Πυροσβεστική.
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