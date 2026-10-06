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Κουκουλοφόροι στον Βόλο έσπασαν με τσιμεντόλιθο την τζαμαρία πρακτορείου ΟΠΑΠ και άρπαξαν χρήματα
Κουκουλοφόροι στον Βόλο έσπασαν με τσιμεντόλιθο την τζαμαρία πρακτορείου ΟΠΑΠ και άρπαξαν χρήματα
Οι δράστες πήραν περίπου 150 ευρώ και εξαφανίστηκαν
Στόχος διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης πρακτορείο ΟΠΑΠ στη Νέα Ιωνία Βόλου, με τους δράστες να ενεργούν με αστραπιαίες κινήσεις, να σπάνε την τζαμαρία του καταστήματος και να αρπάζουν χρήματα πριν εξαφανιστούν από την περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper, η διάρρηξη σημειώθηκε περίπου στις 04:45 τα ξημερώματα, σε πρακτορείο ΟΠΑΠ που βρίσκεται στην οδό Γκλαβάνη, στην περιοχή των Βαμβακουργιών στη Νέα Ιωνία.
Οι δράστες εμφανίστηκαν έχοντας λάβει μέτρα προκειμένου να δυσκολέψουν την αναγνώρισή τους. Φορούσαν κουκούλες, γάντια και μάσκες μιας χρήσης, καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.
Μέσα στη σιγή της νύχτας προσέγγισαν το πρακτορείο και, χρησιμοποιώντας τσιμεντόλιθο, χτύπησαν και έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος. Αμέσως μετά εισέβαλαν στο εσωτερικό και κινήθηκαν γρήγορα, γνωρίζοντας ότι είχαν ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή τους.
Οι κουκουλοφόροι κατάφεραν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να αποσπάσουν περίπου 150 ευρώ. Παρά το σχετικά μικρό χρηματικό ποσό που βρήκαν, προκάλεσαν σημαντική αναστάτωση και υλικές ζημιές στο πρακτορείο από το σπάσιμο της τζαμαρίας.
Ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο κινήθηκαν είναι ότι ολόκληρη η διάρρηξη φέρεται να διήρκεσε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Αφού πήραν τα χρήματα, οι δράστες εγκατέλειψαν αμέσως το σημείο και εξαφανίστηκαν.
Ο δυνατός θόρυβος από το σπάσιμο της τζαμαρίας ήταν αρκετός για να προκαλέσει αναστάτωση στη γειτονιά, καθώς το περιστατικό συνέβη σε ώρα κατά την οποία επικρατούσε απόλυτη ησυχία.
Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα της υπόθεσης αναμένεται να έχει τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας, τόσο του ίδιου του πρακτορείου όσο και γειτονικών επιχειρήσεων ή κατοικιών. Από την εξέταση του οπτικού υλικού ενδέχεται να προκύψουν στοιχεία για τον αριθμό των δραστών, τις κινήσεις τους πριν και μετά τη διάρρηξη, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο διέφυγαν από την περιοχή.
Η υπόθεση ερευνάται προκειμένου να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν οι δράστες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper, η διάρρηξη σημειώθηκε περίπου στις 04:45 τα ξημερώματα, σε πρακτορείο ΟΠΑΠ που βρίσκεται στην οδό Γκλαβάνη, στην περιοχή των Βαμβακουργιών στη Νέα Ιωνία.
Οι δράστες εμφανίστηκαν έχοντας λάβει μέτρα προκειμένου να δυσκολέψουν την αναγνώρισή τους. Φορούσαν κουκούλες, γάντια και μάσκες μιας χρήσης, καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.
Μέσα στη σιγή της νύχτας προσέγγισαν το πρακτορείο και, χρησιμοποιώντας τσιμεντόλιθο, χτύπησαν και έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος. Αμέσως μετά εισέβαλαν στο εσωτερικό και κινήθηκαν γρήγορα, γνωρίζοντας ότι είχαν ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή τους.
Οι κουκουλοφόροι κατάφεραν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να αποσπάσουν περίπου 150 ευρώ. Παρά το σχετικά μικρό χρηματικό ποσό που βρήκαν, προκάλεσαν σημαντική αναστάτωση και υλικές ζημιές στο πρακτορείο από το σπάσιμο της τζαμαρίας.
Ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο κινήθηκαν είναι ότι ολόκληρη η διάρρηξη φέρεται να διήρκεσε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Αφού πήραν τα χρήματα, οι δράστες εγκατέλειψαν αμέσως το σημείο και εξαφανίστηκαν.
Ο δυνατός θόρυβος από το σπάσιμο της τζαμαρίας ήταν αρκετός για να προκαλέσει αναστάτωση στη γειτονιά, καθώς το περιστατικό συνέβη σε ώρα κατά την οποία επικρατούσε απόλυτη ησυχία.
Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα της υπόθεσης αναμένεται να έχει τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας, τόσο του ίδιου του πρακτορείου όσο και γειτονικών επιχειρήσεων ή κατοικιών. Από την εξέταση του οπτικού υλικού ενδέχεται να προκύψουν στοιχεία για τον αριθμό των δραστών, τις κινήσεις τους πριν και μετά τη διάρρηξη, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο διέφυγαν από την περιοχή.
Η υπόθεση ερευνάται προκειμένου να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν οι δράστες.
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