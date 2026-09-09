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Συνελήφθησαν στην Αθήνα 3 άτομα με 434 πλαστά χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων
Συνελήφθησαν στην Αθήνα 3 άτομα με 434 πλαστά χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων
Είχαν στην κατοχή τους συνολικά 43.750 δολάρια πλαστά χαρτονομίσματα – Ερευνάται η δράση της εγκληματικής οργάνωσης και σε άλλες χώρες
Στη σύλληψη τριών ανδρών, οι οποίοι κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην παραχάραξη και κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων, προχώρησαν οι Αρχές στην Αθήνα.
Η υπόθεση διερευνήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για υπόθεση παραχάραξης.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, η έρευνα ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους τρεις άνδρες να επιβαίνουν σε όχημα σε περιοχή της Αθήνας.
Κατά τον έλεγχο που τους έγινε, διαπιστώθηκε ότι είχαν στην κατοχή τους 434 χαρτονομίσματα αμφιβόλου γνησιότητας των 100 δολαρίων ΗΠΑ το καθένα. Σύμφωνα με την αστυνομία, σκοπός τους φέρεται να ήταν να τα θέσουν σε κυκλοφορία ως γνήσια, με αποτέλεσμα να συλληφθούν.
Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι φέρεται να είχαν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα χαρτονομίσματα από άλλα μέλη της οργάνωσης. Τα μέλη αυτά, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, δραστηριοποιούνται στην κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων σε άλλες χώρες.
Κατά τις έρευνες που έγιναν στα σπίτια των τριών κατηγορουμένων, με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων της Δ.Α.Ο.Ε. και Ομάδων Αποκατάστασης Τάξης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον:
5 χαρτονομίσματα αμφιβόλου γνησιότητας, συνολικής ονομαστικής αξίας 350 δολαρίων ΗΠΑ,
1 χαρτονόμισμα αμφιβόλου γνησιότητας, ονομαστικής αξίας 50 ευρώ.
Συνολικά, τα κατασχεθέντα χαρτονομίσματα που χαρακτηρίζονται αμφιβόλου γνησιότητας έχουν φερόμενη ονομαστική αξία 43.750 δολαρίων ΗΠΑ και 50 ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τα χαρτονομίσματα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση και να διαπιστωθεί η γνησιότητά τους.
Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκομένων συνεχίζεται.
Η υπόθεση διερευνήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για υπόθεση παραχάραξης.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, η έρευνα ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους τρεις άνδρες να επιβαίνουν σε όχημα σε περιοχή της Αθήνας.
Κατά τον έλεγχο που τους έγινε, διαπιστώθηκε ότι είχαν στην κατοχή τους 434 χαρτονομίσματα αμφιβόλου γνησιότητας των 100 δολαρίων ΗΠΑ το καθένα. Σύμφωνα με την αστυνομία, σκοπός τους φέρεται να ήταν να τα θέσουν σε κυκλοφορία ως γνήσια, με αποτέλεσμα να συλληφθούν.
Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι φέρεται να είχαν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα χαρτονομίσματα από άλλα μέλη της οργάνωσης. Τα μέλη αυτά, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, δραστηριοποιούνται στην κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων σε άλλες χώρες.
Κατά τις έρευνες που έγιναν στα σπίτια των τριών κατηγορουμένων, με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων της Δ.Α.Ο.Ε. και Ομάδων Αποκατάστασης Τάξης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον:
5 χαρτονομίσματα αμφιβόλου γνησιότητας, συνολικής ονομαστικής αξίας 350 δολαρίων ΗΠΑ,
1 χαρτονόμισμα αμφιβόλου γνησιότητας, ονομαστικής αξίας 50 ευρώ.
Συνολικά, τα κατασχεθέντα χαρτονομίσματα που χαρακτηρίζονται αμφιβόλου γνησιότητας έχουν φερόμενη ονομαστική αξία 43.750 δολαρίων ΗΠΑ και 50 ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τα χαρτονομίσματα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση και να διαπιστωθεί η γνησιότητά τους.
Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκομένων συνεχίζεται.
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