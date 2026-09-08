Άγνωστοι πέταξαν ακαθαρσίες και οικοδομικά υλικά μέσα στο κολυμβητήριο του Δήμου Πεντέλης, κατατέθηκε μήνυση

«Α παράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα πράξη»

Σε δήλωσή της η δήμαρχος Πεντέλης, Νατάσσα Κοσμοπούλου ανέφερε:



Πρόκειται για εγκαταστάσεις που ανήκουν στους δημότες μας, στα παιδιά μας, στους αθλητές και στις οικογένειες της πόλης μας. Κάθε ζημιά σε αυτές επιβαρύνει τελικά ολόκληρη την τοπική κοινωνία.







Η ανακοίνωση του δήμου για το περιστατικό: