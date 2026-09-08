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Άγνωστοι πέταξαν ακαθαρσίες και οικοδομικά υλικά μέσα στο κολυμβητήριο του Δήμου Πεντέλης, κατατέθηκε μήνυση
Άγνωστοι πέταξαν ακαθαρσίες και οικοδομικά υλικά μέσα στο κολυμβητήριο του Δήμου Πεντέλης, κατατέθηκε μήνυση
«Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα πράξη», σημειώνει σε δήλωσή της η δήμαρχος Πεντέλης
Σοβαρό περιστατικό βανδαλισμού σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Σεπτεμβρίου στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσίων (ΔΑΚ), με τον Δήμο Πεντέλης να προχωρά σε μήνυση κατά αγνώστων.
Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, άγνωστοι εισήλθαν παράνομα στον περιφραγμένο χώρο του αθλητικού κέντρου και προκάλεσαν σοβαρή ρύπανση της πισίνας, ρίχνοντας στο νερό οικοδομικά υλικά, υπολείμματα τροφών, αλλά και ακαθαρσίες.
Το περιστατικό έγινε αντιληπτό το πρωί της ίδιας ημέρας από δημοτικούς υπαλλήλους.
«Αυτό που συνέβη στο ΔΑΚ Μελισσίων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα απλό περιστατικό βανδαλισμού. Η ρίψη οικοδομικών υλικών, υπολειμμάτων τροφών και ακαθαρσιών μέσα σε μια δημοτική πισίνα αποτελεί απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα πράξη. Πρόκειται για εγκαταστάσεις που ανήκουν στους δημότες μας, στα παιδιά μας, στους αθλητές και στις οικογένειες της πόλης μας. Κάθε ζημιά σε αυτές επιβαρύνει τελικά ολόκληρη την τοπική κοινωνία.
Ο Δήμος Πεντέλης προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και ζητά να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να λογοδοτήσουν. Δεν πρόκειται να ανεχθούμε ενέργειες που απαξιώνουν και καταστρέφουν τη δημόσια περιουσία. Θα προστατεύσουμε με κάθε νόμιμο μέσο τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις και τη δημοτική περιουσία. Ο σεβασμός στον δημόσιο χώρο είναι σεβασμός στην ίδια την πόλη και στους ανθρώπους της».
Μήνυση κατά αγνώστων από τον Δήμο Πεντέλης για τις κακόβουλες ενέργειες στο ΔΑΚ Μελισσίων. Οικοδομικά υλικά, υπολείμματα τροφών και ακαθαρσίες βρέθηκαν μέσα στην πισίνα. Να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.
Ο Δήμος Πεντέλης προχώρησε σε μήνυση κατά αγνώστων για τις πρωτοφανείς κακόβουλες ενέργειες που σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Σεπτεμβρίου 2026 στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσίων (ΔΑΚ).
Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στη μήνυση, άγνωστοι δράστες εισήλθαν παράνομα στον περιφραγμένο χώρο του ΔΑΚ και προέβησαν σε εκτεταμένη ρύπανση της πισίνας, ρίχνοντας μέσα οικοδομικά υλικά, υπολείμματα τροφών και ακαθαρσίες – κόπρανα πιθανόν ζώου. Το περιστατικό διαπιστώθηκε το πρωί της ίδιας ημέρας από αρμόδιους δημοτικούς υπαλλήλους. Οι ενέργειες αυτές προκάλεσαν ρύπανση των υδάτων και υλικές ζημιές στις υποδομές, καθιστώντας την πισίνα ακατάλληλη προς χρήση και επιβαρύνοντας τον Δήμο με το κόστος καθαρισμού και αποκατάστασης.
Ο Δήμος Πεντέλης προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και ζητά την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπαιτίου, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να λογοδοτήσουν. Η δημοτική περιουσία είναι περιουσία όλων μας. Κάθε ενέργεια που καταστρέφει ή καθιστά μη λειτουργικές δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις στρέφεται κατά των ίδιων των πολιτών, των παιδιών, των αθλητών και των οικογενειών που τις χρησιμοποιούν. Προστατεύουμε τις δημόσιες υποδομές. Σεβόμαστε την πόλη μας».
Όπως ανέφερε η δήμαρχος σε νέα δήλωσή της, μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ελέγχων και την επιβεβαίωση ότι το δείγμα νερού είναι εντός προδιαγραφών, η πισίνα επαναλειτουργεί.
Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, άγνωστοι εισήλθαν παράνομα στον περιφραγμένο χώρο του αθλητικού κέντρου και προκάλεσαν σοβαρή ρύπανση της πισίνας, ρίχνοντας στο νερό οικοδομικά υλικά, υπολείμματα τροφών, αλλά και ακαθαρσίες.
Το περιστατικό έγινε αντιληπτό το πρωί της ίδιας ημέρας από δημοτικούς υπαλλήλους.
«Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα πράξη»Σε δήλωσή της η δήμαρχος Πεντέλης, Νατάσσα Κοσμοπούλου ανέφερε:
«Αυτό που συνέβη στο ΔΑΚ Μελισσίων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα απλό περιστατικό βανδαλισμού. Η ρίψη οικοδομικών υλικών, υπολειμμάτων τροφών και ακαθαρσιών μέσα σε μια δημοτική πισίνα αποτελεί απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα πράξη. Πρόκειται για εγκαταστάσεις που ανήκουν στους δημότες μας, στα παιδιά μας, στους αθλητές και στις οικογένειες της πόλης μας. Κάθε ζημιά σε αυτές επιβαρύνει τελικά ολόκληρη την τοπική κοινωνία.
Ο Δήμος Πεντέλης προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και ζητά να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να λογοδοτήσουν. Δεν πρόκειται να ανεχθούμε ενέργειες που απαξιώνουν και καταστρέφουν τη δημόσια περιουσία. Θα προστατεύσουμε με κάθε νόμιμο μέσο τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις και τη δημοτική περιουσία. Ο σεβασμός στον δημόσιο χώρο είναι σεβασμός στην ίδια την πόλη και στους ανθρώπους της».
Μήνυση κατά αγνώστων από τον Δήμο Πεντέλης για τις κακόβουλες ενέργειες στο ΔΑΚ Μελισσίων. Οικοδομικά υλικά, υπολείμματα τροφών και ακαθαρσίες βρέθηκαν μέσα στην πισίνα. Να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.
Η ανακοίνωση του δήμου για το περιστατικό:
Ο Δήμος Πεντέλης προχώρησε σε μήνυση κατά αγνώστων για τις πρωτοφανείς κακόβουλες ενέργειες που σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Σεπτεμβρίου 2026 στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσίων (ΔΑΚ).
Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στη μήνυση, άγνωστοι δράστες εισήλθαν παράνομα στον περιφραγμένο χώρο του ΔΑΚ και προέβησαν σε εκτεταμένη ρύπανση της πισίνας, ρίχνοντας μέσα οικοδομικά υλικά, υπολείμματα τροφών και ακαθαρσίες – κόπρανα πιθανόν ζώου. Το περιστατικό διαπιστώθηκε το πρωί της ίδιας ημέρας από αρμόδιους δημοτικούς υπαλλήλους. Οι ενέργειες αυτές προκάλεσαν ρύπανση των υδάτων και υλικές ζημιές στις υποδομές, καθιστώντας την πισίνα ακατάλληλη προς χρήση και επιβαρύνοντας τον Δήμο με το κόστος καθαρισμού και αποκατάστασης.
Ο Δήμος Πεντέλης προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και ζητά την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπαιτίου, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να λογοδοτήσουν. Η δημοτική περιουσία είναι περιουσία όλων μας. Κάθε ενέργεια που καταστρέφει ή καθιστά μη λειτουργικές δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις στρέφεται κατά των ίδιων των πολιτών, των παιδιών, των αθλητών και των οικογενειών που τις χρησιμοποιούν. Προστατεύουμε τις δημόσιες υποδομές. Σεβόμαστε την πόλη μας».
Όπως ανέφερε η δήμαρχος σε νέα δήλωσή της, μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ελέγχων και την επιβεβαίωση ότι το δείγμα νερού είναι εντός προδιαγραφών, η πισίνα επαναλειτουργεί.
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