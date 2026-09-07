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Διακοπή κυκλοφορίας στην Κλεισθένους λόγω διαρροής αερίου από αυτοκίνητο
Διακοπή κυκλοφορίας στην Κλεισθένους λόγω διαρροής αερίου από αυτοκίνητο
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Δερβενακίων έως το ύψος της οδού Ερμού
Διακόπηκε η κυκλοφορία το βράδυ της Δευτέρας, στην οδό Κλεισθένους στο κέντρο της Αθήνας, λόγω διαρροής αερίου από ΙΧ αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Κλεισθένους, από το ύψος της οδού Δερβενακίων έως το ύψος της οδού Ερμού.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Κλεισθένους, από το ύψος της οδού Δερβενακίων έως το ύψος της οδού Ερμού.
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