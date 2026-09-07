Διακοπή κυκλοφορίας στην Κλεισθένους λόγω διαρροής αερίου από αυτοκίνητο

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Δερβενακίων έως το ύψος της οδού Ερμού

Διακόπηκε η κυκλοφορία το βράδυ της Δευτέρας, στην οδό Κλεισθένους στο κέντρο της Αθήνας, λόγω διαρροής αερίου από ΙΧ αυτοκίνητο.



Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Κλεισθένους, από το ύψος της οδού Δερβενακίων έως το ύψος της οδού Ερμού.