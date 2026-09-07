Πανελλήνιο συνέδριο για την καρδιολογία του αύριο, οι τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και οι νέες θεραπείες

Η ελληνική καρδιολογική κοινότητα δίνει ραντεβού στην Αθήνα, από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, για το Πανελλήνιο Συνέδριο «Ημέρες Καρδιολογίας: Τελευταίες Εξελίξεις», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Στο επίκεντρο του συνεδρίου θα βρεθούν οι πλέον σύγχρονες επιστημονικές, τεχνολογικές και θεραπευτικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το νέο τοπίο της καρδιαγγειακής ιατρικής.



Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Εταιρεία Μελέτης Καρδιαγγειακών Παθήσεων (Ε.ΜΕ.ΚΑ.Π.), σε συνεργασία με το Καρδιολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου είναι ο Δρ Αθανάσιος Τρίκας (φωτογραφία) , MD, FESC, FACC. συντονιστής διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», γενικός γραμματέας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας



Καταξιωμένοι καρδιολόγοι και επιστήμονες από διαφορετικά γνωστικά πεδία θα επιχειρήσουν να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα της καθημερινής κλινικής πράξης, παρουσιάζοντας παράλληλα τις τεχνολογικές και θεραπευτικές εξελίξεις που αλλάζουν ήδη τη σύγχρονη Καρδιολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην καρδιαγγειακή ιατρική και βρίσκεται στο επίκεντρο του φετινού προγράμματος. Οι δυνατότητες εφαρμογής της στην καρδιαγγειακή απεικόνιση, η συμβολή της στη διάγνωση, καθώς και η αξιοποίησή της, σε συνδυασμό με εργαλεία ψηφιακής υγείας, για την παρακολούθηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια αποτελούν ορισμένα από τα θέματα που θα συζητηθούν. Παράλληλα, οι εξελίξεις στη γενετική διάγνωση και στην ιατρική ακριβείας ανοίγουν νέους δρόμους στην αντιμετώπιση των μυοκαρδιοπαθειών, επιτρέποντας σταδιακά μια περισσότερο εξατομικευμένη προσέγγιση του ασθενούς.



Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην καρδιακή ανεπάρκεια, με τους ειδικούς να παρουσιάζουν τα νεότερα δεδομένα για τη φαρμακευτική και μη φαρμακευτική αντιμετώπισή της. Η εξατομίκευση της θεραπείας, η αντιμετώπιση των υπερήλικων ασθενών, ο ρόλος της φλεγμονής και της ίνωσης, αλλά και οι θεραπευτικές επιλογές για την προχωρημένη νόσο θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης. Στο πεδίο των μυοκαρδιοπαθειών θα παρουσιαστούν νεότερες θεραπευτικές επιλογές για την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και την καρδιακή αμυλοείδωση, καθώς και η συμβολή της σύγχρονης απεικόνισης και της γενετικής στην ακριβέστερη διάγνωση και στη διαστρωμάτωση του κινδύνου. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεματική γύρω από τα νανοφάρμακα και τις στοχευμένες θεραπείες, καθώς και οι ερευνητικές προσπάθειες στον τομέα της μυογένεσης και της καρδιακής αναγέννησης, οι οποίες αποτυπώνουν τις νέες κατευθύνσεις της καρδιαγγειακής έρευνας.



Οι ραγδαίες εξελίξεις στην επεμβατική καρδιολογία και στην αντιμετώπιση των δομικών παθήσεων της καρδιάς αποτελούν έναν από τους κεντρικούς άξονες του συνεδρίου. Οι ειδικοί θα παρουσιάσουν νεότερες τεχνικές για την αντιμετώπιση σύνθετων και επασβεστωμένων στεφανιαίων βλαβών, τη χρήση drug-coated balloons, καθώς και τις σύγχρονες δυνατότητες υποστήριξης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια αγγειοπλαστικών υψηλού κινδύνου. Την ίδια στιγμή, οι διακαθετηριακές τεχνικές διευρύνουν συνεχώς τις θεραπευτικές δυνατότητες για τους ασθενείς με βαλβιδοπάθειες. Οι νεότερες εφαρμογές της TAVI, η διακαθετηριακή αντιμετώπιση παθήσεων της τριγλώχινας βαλβίδας και η αντιμετώπιση παραβαλβιδικών διαφυγών συγκαταλέγονται στα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο.



Σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις καταγράφονται και στην αντιμετώπιση των αρρυθμιών. Στο συνέδριο θα συζητηθούν οι νεότερες τεχνικές κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής και των κοιλιακών αρρυθμιών, η διαχείριση της υποκλινικής κολπικής μαρμαρυγής που ανιχνεύεται μέσω εμφυτεύσιμων συσκευών, καθώς και οι εξελίξεις στη βηματοδότηση και στους εμφυτεύσιμους απινιδωτές. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει και η καρδιο-ογκολογία, καθώς η αύξηση της επιβίωσης των ογκολογικών ασθενών δημιουργεί νέες ανάγκες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών επιπλοκών που συνδέονται με τις αντικαρκινικές θεραπείες. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν η καρδιακή ανεπάρκεια που σχετίζεται με τη χημειοθεραπεία, η μυοκαρδίτιδα από ανοσοθεραπεία, η θρόμβωση σε ασθενείς με ενεργό καρκίνο και η αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών σε ογκολογικούς ασθενείς.



Πέρα από τις αμιγώς επιστημονικές και θεραπευτικές εξελίξεις, το συνέδριο ανοίγει τη συζήτηση και για το μέλλον της Καρδιολογίας στην Ελλάδα. Η εκπαίδευση της νέας γενιάς καρδιολόγων, η ανάπτυξη εξειδικεύσεων, η γεωγραφική κατανομή του ιατρικού δυναμικού, η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική πραγματικότητα και η ανάγκη για νέα μοντέλα συνεργασίας μεταξύ πρωτοβάθμιας φροντίδας, νοσοκομείων και ιδιωτικού τομέα αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για την επόμενη ημέρα της ειδικότητας. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεπιστημονική συνεργασία, με το πρόγραμμα να αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο των νοσηλευτών και των τεχνολόγων τόσο στις σύγχρονες επεμβατικές πράξεις όσο και στη συνολική φροντίδα του καρδιολογικού ασθενούς.



Οι «Ημέρες Καρδιολογίας: Τελευταίες Εξελίξεις 2026» φιλοδοξούν να αποτελέσουν και φέτος ένα σημαντικό σημείο συνάντησης της ελληνικής καρδιολογικής κοινότητας, φέρνοντας στο ίδιο βήμα την επιστημονική γνώση, την κλινική εμπειρία και την τεχνολογική καινοτομία. Σε μια εποχή κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη, η γενετική, οι νέες φαρμακευτικές θεραπείες και οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές μεταμορφώνουν με ταχύτητα την καρδιαγγειακή ιατρική, το συνέδριο επιχειρεί να μεταφέρει αυτές τις εξελίξεις από την έρευνα στην καθημερινή κλινική πράξη, με τελικό στόχο την καλύτερη πρόληψη, την ακριβέστερη διάγνωση, την αποτελεσματικότερη θεραπεία και την καλύτερη ποιότητα ζωής του καρδιαγγειακού ασθενούς.



Δείτε εδώ ολόκληρο το πρόγραμμα του συνεδρίου

