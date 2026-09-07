Red Code την Τρίτη σε Αττική, Κρήτη, νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
ΕΛΛΑΔΑ
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς Χάρτης επικινδυνότητας Πυροσβεστική Πυρκαγιά

Red Code την Τρίτη σε Αττική, Κρήτη, νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Red Code την Τρίτη σε Αττική, Κρήτη, νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, Αττική, Κρήτη και περιοχές του Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, καθώς σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι Πολύ Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).

Συγκεκριμένα, τίθενται σε Red Code:

* H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της Ν. Κυθήρων)

* Η Περιφέρεια Κρήτης

* Η ΠΕ Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

* Οι ΠΕ Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

* Οι ΠΕ Βοιωτίας και Ευβοίας (συμπεριλαμβανομένης της Ν. Σκύρου) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

* Η ΠΕ Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Red Code την Τρίτη σε Αττική, Κρήτη, νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
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Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις παραπάνω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

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