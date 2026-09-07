Τέσσερις παραβιάσεις από τουρκικά UAV και μια εμπλοκή με οπλισμένα F-16

Αυξημένη τουρκική αεροπορική δραστηριότητα καταγράφηκε σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, στο Αιγαίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε τοΣυνολικά πέντε τουρκικά αεροσκάφη —δύοσε σχηματισμό, ένακαι δύο— πραγματοποίησαν πέντε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, ενώ καταγράφηκαν και τέσσερις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από τα τουρκικά UAV.Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τα δύο τουρκικά F-16 ήταν οπλισμένα, ενώ κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και αναχαίτισής τους σημειώθηκε μία εμπλοκή με ζεύγος ελληνικών μαχητικών.Η δραστηριότητα καταγράφηκε στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.