Νυχτερινή εξόρμηση της Τροχαίας στην Αττική με 40 συλλήψεις οδηγών, οι 17 είχαν πιει
ΕΛΛΑΔΑ
Συλλήψεις Τροχαία Αττική

Νυχτερινή εξόρμηση της Τροχαίας στην Αττική με 40 συλλήψεις οδηγών, οι 17 είχαν πιει

Διενεργήθηκαν 30.992 έλεγχοι αλκοολομέτρησης ενώ βεβαιώθηκαν 6.994 παραβάσεις

Νυχτερινή εξόρμηση της Τροχαίας στην Αττική με 40 συλλήψεις οδηγών, οι 17 είχαν πιει
Συνολικά 40 οδηγοί συνελήφθησαν στην Αττική, εκ των οποίων οι 17 είχαν καταναλώσει αλκοόλ, στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, με τους ελέγχους να γίνονται σε περιοχές του κέντρου και της δυτικής Αττικής.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν συνολικά 40 οδηγοί, οι οποίοι συνελήφθησαν για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Από αυτούς, οι 17 συνελήφθησαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι η κατανάλωση αλκοόλ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την οδική ασφάλεια.

-40- συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων -17- που είχαν καταναλώσει αλκοόλ


Ειδικότερα, διενεργήθηκαν 30.992 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν 228 παραβάσεις και συνελήφθησαν 17 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 6.994 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

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Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 842 οχήματα, εκ των οποίων 121 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 979 άδειες ικανότητας οδήγησης και 371 άδειες κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,73% επί του συνόλου.

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.

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