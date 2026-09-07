Βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη φωτιά στη Μακρυκάπα Εύβοιας, επιχειρούν 13 εναέρια, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Εύβοια

Βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη φωτιά στη Μακρυκάπα Εύβοιας, επιχειρούν 13 εναέρια, δείτε βίντεο

Στο σημείο επιχειρούν 86 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα

Βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη φωτιά στη Μακρυκάπα Εύβοιας, επιχειρούν 13 εναέρια, δείτε βίντεο
UPD: 24 ΣΧΟΛΙΑ
Βελτιωμένη είναι η εικόνα της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή Μακρυκάπα Εύβοιας.

Στο σημείο πλέον επιχειρούν 86 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Επίσης, ο δήμος Διρφύων -Μεσσαπιών συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Παράλληλα κινητοποιήθηκε το ΓΕΕΘΑ προκειμένου να διαθέσει μηχανήματα έργου.



Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Διρφυων -Μεσσαπιών προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. 

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο evima.gr ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την προσπάθεια περιορισμού της. Παράλληλα, οι καπνοί είναι τόσο πυκνοί που δυσκολεύουν τις ρίψεις από αέρος. «Εάν ξεφύγει η φωτιά, θα πάει προς Πισσώνα», ανέφερε ο κ. Κελαϊδίτης, επισημαίνοντας τον κίνδυνο επέκτασης του μετώπου προς την περιοχή.


Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια
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Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια

Υπενθυμίζεται ότι στις 15:11 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τριάδα απομακρυνθείτε προς Ψαχνά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

Με το νέο μήνυμα, οι κάτοικοι και όσοι βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα καλούνται να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.



Νωρίτερα, μήνυμα  μέσω του 112 εστάλη στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή της Μακρυκάπας, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στο μήνυμα αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μακρυκάπα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».


Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο της φωτιάς 

Εύβοια: Πύρινη κόλαση


Εύβοια: Φωτιά ΣΟΚ






Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Εύβοια


Εύβοια: Μεγάλη Φωτιά

Εύβοια: Φωτιά σε πευκοδάσος

Μεγάλη φωτιά στην Μακρυκάπα Ευβοίας


Εύβοια: Μεγάλη φωτιά σε πευκοδάσος

Εύβοια: Φωτιά

Εύβοια: Φωτιά


Βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη φωτιά στη Μακρυκάπα Εύβοιας, επιχειρούν 13 εναέρια, δείτε βίντεο
Βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη φωτιά στη Μακρυκάπα Εύβοιας, επιχειρούν 13 εναέρια, δείτε βίντεο
Βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη φωτιά στη Μακρυκάπα Εύβοιας, επιχειρούν 13 εναέρια, δείτε βίντεο
Βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη φωτιά στη Μακρυκάπα Εύβοιας, επιχειρούν 13 εναέρια, δείτε βίντεο
Βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη φωτιά στη Μακρυκάπα Εύβοιας, επιχειρούν 13 εναέρια, δείτε βίντεο
Βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη φωτιά στη Μακρυκάπα Εύβοιας, επιχειρούν 13 εναέρια, δείτε βίντεο
Βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη φωτιά στη Μακρυκάπα Εύβοιας, επιχειρούν 13 εναέρια, δείτε βίντεο
Βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη φωτιά στη Μακρυκάπα Εύβοιας, επιχειρούν 13 εναέρια, δείτε βίντεο
Βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη φωτιά στη Μακρυκάπα Εύβοιας, επιχειρούν 13 εναέρια, δείτε βίντεο
Βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη φωτιά στη Μακρυκάπα Εύβοιας, επιχειρούν 13 εναέρια, δείτε βίντεο
UPD: 24 ΣΧΟΛΙΑ

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