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Η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα στο After Eden Festival για να τιμήσει τη μνήμη 23χρονης που σκοτώθηκε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, δείτε βίντεο
Η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα στο After Eden Festival για να τιμήσει τη μνήμη 23χρονης που σκοτώθηκε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, δείτε βίντεο
«Η Έντεν είχε έναν βαθύ και ξεχωριστό δεσμό με την Ελλάδα, ήταν μία από εμάς», τόνισε η Πνινάτ Γιανάι σε ανάρτησή της στο Χ - Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών
Η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, έδωσε το παρών στην εκδήλωση After Eden Festival, η οποία διοργανώθηκε από την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών στη μνήμη της 23χρονης Έντεν Μπεν Ρουμπί μία νεαρή γυναίκα με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έχασε τη ζωή της στο μουσικό φεστιβάλ Nova την 7η Οκτωβρίου το 2023 μετά από επίθεση της Χαμάς.
Όπως αναφέρει η Ισραηλινή πρέσβης σε ανάρτησή της στο Χ, «η Έντεν είχε έναν βαθύ και ξεχωριστό δεσμό με την Ελλάδα. Πέρασε εδώ μέρος των παιδικών της χρόνων, συμμετείχε σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, δημιούργησε πολλές φιλίες και αγάπησε βαθιά αυτή τη χώρα και τους ανθρώπους της. Υπό αυτή την έννοια, και εδώ, στην Ελλάδα, η Έντεν ήταν μία από εμάς».
«Από τη δολοφονία της και μετά, η Ισραηλιτική Κοινότητα αρνείται να αφήσει τη μνήμη της να σβήσει», υπογράμμισε η κ. Γιανάι, ενώ πρόσθεσε πως «χρόνο με τον χρόνο, μαζί με την οικογένεια της Έντεν, συγκεντρώνεται για να την τιμήσει, να αφηγηθεί την ιστορία της και να γιορτάσει τη ζωή που εκείνη αγαπούσε τόσο πολύ».
«Υπάρχει κάτι βαθιά συγκινητικό και ισχυρό σε μια κοινότητα που επιλέγει όχι μόνο να θυμάται όσους έχασε, αλλά και να συνεχίζει να λέει τα ονόματά τους, να μοιράζεται τις ιστορίες τους και να κρατά ζωντανή τη μνήμη τους. Η Έντεν ήταν ένας από τους περίπου 1.200 ανθρώπους που δολοφονήθηκαν στη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου — νέοι και νέες, παιδιά, γονείς και παππούδες, των οποίων οι ζωές αφαιρέθηκαν με τον πιο σκληρό τρόπο. Όμως, η μνήμη δεν μπορεί να δολοφονηθεί», ανέφερε.
Παράλληλα, εξέφρασε την βαθιά και ειλικρινή ευγνωμοσύνη της «προς την Ισραηλιτική Κοινοτητα της Αθηνας για την αφοσίωσή της, για το γεγονός ότι αγκάλιασε την οικογένεια Μπεν Ρουμπί και γιατί συνεχίζει, χρόνο με τον χρόνο, να διατηρεί ζωντανό το φως της Έντεν».
«Η Έντεν ήταν 23 ετών. Είχε όνειρα, φιλίες, αγάπη και σχέδια για το μέλλον. Θα συνεχίσουμε να λέμε το όνομά της. Θα συνεχίσουμε να αφηγούμαστε την ιστορία της. Και θα συνεχίσουμε να θυμόμαστε. Αιωνία της η μνήμη», κατέληξε.
Η Πνινάτ Γιανάι επεσήμανε πως «η Χαμάς ήθελε να μετατρέψει τη μουσική σε σιωπή, τη χαρά σε φόβο και τη ζωή σε θάνατο. Ήθελαν το μίσος να κυριαρχήσει. Δεν θα το επιτρέψουμε».
Όπως αναφέρει η Ισραηλινή πρέσβης σε ανάρτησή της στο Χ, «η Έντεν είχε έναν βαθύ και ξεχωριστό δεσμό με την Ελλάδα. Πέρασε εδώ μέρος των παιδικών της χρόνων, συμμετείχε σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, δημιούργησε πολλές φιλίες και αγάπησε βαθιά αυτή τη χώρα και τους ανθρώπους της. Υπό αυτή την έννοια, και εδώ, στην Ελλάδα, η Έντεν ήταν μία από εμάς».
«Από τη δολοφονία της και μετά, η Ισραηλιτική Κοινότητα αρνείται να αφήσει τη μνήμη της να σβήσει», υπογράμμισε η κ. Γιανάι, ενώ πρόσθεσε πως «χρόνο με τον χρόνο, μαζί με την οικογένεια της Έντεν, συγκεντρώνεται για να την τιμήσει, να αφηγηθεί την ιστορία της και να γιορτάσει τη ζωή που εκείνη αγαπούσε τόσο πολύ».
«Υπάρχει κάτι βαθιά συγκινητικό και ισχυρό σε μια κοινότητα που επιλέγει όχι μόνο να θυμάται όσους έχασε, αλλά και να συνεχίζει να λέει τα ονόματά τους, να μοιράζεται τις ιστορίες τους και να κρατά ζωντανή τη μνήμη τους. Η Έντεν ήταν ένας από τους περίπου 1.200 ανθρώπους που δολοφονήθηκαν στη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου — νέοι και νέες, παιδιά, γονείς και παππούδες, των οποίων οι ζωές αφαιρέθηκαν με τον πιο σκληρό τρόπο. Όμως, η μνήμη δεν μπορεί να δολοφονηθεί», ανέφερε.
Παράλληλα, εξέφρασε την βαθιά και ειλικρινή ευγνωμοσύνη της «προς την Ισραηλιτική Κοινοτητα της Αθηνας για την αφοσίωσή της, για το γεγονός ότι αγκάλιασε την οικογένεια Μπεν Ρουμπί και γιατί συνεχίζει, χρόνο με τον χρόνο, να διατηρεί ζωντανό το φως της Έντεν».
«Η Έντεν ήταν 23 ετών. Είχε όνειρα, φιλίες, αγάπη και σχέδια για το μέλλον. Θα συνεχίσουμε να λέμε το όνομά της. Θα συνεχίσουμε να αφηγούμαστε την ιστορία της. Και θα συνεχίσουμε να θυμόμαστε. Αιωνία της η μνήμη», κατέληξε.
Στην εκδήλωση After Eden Festival η γιαγιά της Εντέν είπε πως «της μιλούσα μέχρι το τέλος. Ήταν πανέμορφη, ταλαντούχα, αγαπούσε τη ζωγραφική και ήταν ανοιχτόκαρδη». Η μητέρα της σημείωσε ότι «ήθελε να ζήσει, να διασκεδάσει, να χορεύει, να τραγουδά, να χαίρεται τη ζωή αλλά δεν τα κατάφερε»
“Last night, I had the privilege of attending the After Eden Festival, a moving event organized by the Jewish community of Athens in memory of Eden Ben Rubi, who was murdered at the Nova Music Festival during the October 7 massacre. She was only 23 years old.— Ambassador Pninat Yanay (@Amb_PninatYanay) September 7, 2026
Eden had a deep and… pic.twitter.com/YsC5PtCpfm
Η Πνινάτ Γιανάι επεσήμανε πως «η Χαμάς ήθελε να μετατρέψει τη μουσική σε σιωπή, τη χαρά σε φόβο και τη ζωή σε θάνατο. Ήθελαν το μίσος να κυριαρχήσει. Δεν θα το επιτρέψουμε».
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