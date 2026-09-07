Πετρέλαιο: Ξεπέρασε τα 97 δολάρια το Brent και οδεύει προς τα 100 με φόντο τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν και οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και πλοία οδήγησαν το πετρέλαιο σε υψηλό έξι εβδομάδων, με την Goldman Sachs να βλέπει κίνδυνο για 120 δολάρια