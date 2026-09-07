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Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα της Αγίας Μαρίνας στα Χανιά
Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα της Αγίας Μαρίνας στα Χανιά
Διασώστες του ΕΚΑΒ προχώρησαν σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση
Συναγερμός σήμανε, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, στις αρχές των Χανίων, για έναν λουόμενο, πιθανότητα αλλοδαπό. Ο άνδρας περίπου 65 ετών είχε χάσει τις αισθήσεις του εντός της θάλασσας της Αγίας Μαρίνας.
Ο άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στην παραλία, όπου διασώστες του ΕΚΑΒ ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρά τις ενέργειες των διασωστών στην παραλία, ο άνδρας δεν είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο, με το οποίο διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει τα αίτια θανάτου του άνδρα.
Ο άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στην παραλία, όπου διασώστες του ΕΚΑΒ ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρά τις ενέργειες των διασωστών στην παραλία, ο άνδρας δεν είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο, με το οποίο διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει τα αίτια θανάτου του άνδρα.
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