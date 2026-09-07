«Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα», απαντά το υπουργείο Πολιτισμού για τη σκηνή στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη
«Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα», απαντά το υπουργείο Πολιτισμού για τη σκηνή στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη
Παραμένει πάνω στο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου παρά τις αντιδράσεις
Επίσημα τοποθετήθηκε το υπουργείο Πολιτισμού αναφορικά με τη διεξαγωγή της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας τέλος στα σενάρια και τις απορίες που προέκυψαν γύρω από τη θέση της σκηνής που βρίσκεται μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Σε σχετική ερώτηση που υπεβλήθη από δημοσιογράφους για το αν το Υπουργείο εμπλέκεται στις αδειοδοτήσεις ή στον έλεγχο του χώρου όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί το μουσικό γεγονός, η επίσημη απάντηση ήταν :
«Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα στον χώρο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η συναυλία. Είναι εκτός αρχαιολογικού χώρου, εκτός ιστορικού τόπου και δεν γειτνιάζει με κηρυγμένο μνημείο.»
Σε σχετική ερώτηση που υπεβλήθη από δημοσιογράφους για το αν το Υπουργείο εμπλέκεται στις αδειοδοτήσεις ή στον έλεγχο του χώρου όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί το μουσικό γεγονός, η επίσημη απάντηση ήταν :
«Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα στον χώρο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η συναυλία. Είναι εκτός αρχαιολογικού χώρου, εκτός ιστορικού τόπου και δεν γειτνιάζει με κηρυγμένο μνημείο.»
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