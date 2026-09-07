«Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα», απαντά το υπουργείο Πολιτισμού για τη σκηνή στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Πολιτισμού Αντώνης Ρέμος Θεσσαλονίκη

«Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα», απαντά το υπουργείο Πολιτισμού για τη σκηνή στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη

Παραμένει πάνω στο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου παρά τις αντιδράσεις

«Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα», απαντά το υπουργείο Πολιτισμού για τη σκηνή στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη
2 ΣΧΟΛΙΑ
Επίσημα τοποθετήθηκε το υπουργείο Πολιτισμού αναφορικά με τη διεξαγωγή της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας τέλος στα σενάρια και τις απορίες που προέκυψαν γύρω από τη θέση της σκηνής που βρίσκεται μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Σε σχετική ερώτηση που υπεβλήθη από δημοσιογράφους για το αν το Υπουργείο εμπλέκεται στις αδειοδοτήσεις ή στον έλεγχο του χώρου όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί το μουσικό γεγονός, η επίσημη απάντηση ήταν :

«Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα στον χώρο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η συναυλία. Είναι εκτός αρχαιολογικού χώρου, εκτός ιστορικού τόπου και δεν γειτνιάζει με κηρυγμένο μνημείο.»
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης