Η μάχη των δασοκομάντος με τις φλόγες στην Κόνιτσα, καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η φωτιά ξέσπασε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και το μέτωπο της φωτιάς απέκτησε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις ενώ από την πρώτη στιγμή ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.«Η φωτιά καίει εδώ και μια εβδομάδα, σήμερα η κατάσταση είναι καλύτερη κυρίως όσον αφορά το μέτωπο που κινούνταν προς Κόνιτσα, τουλάχιστον δεν απειλείται ο οικισμός» είπε στο protothema.gr ο αντιδήμαρχος της περιοχής Δημήτρης Κοτσιάφης.Ανέφερε ότι υπάρχουν άλλα δύο ενεργά μέτωπα πυρκαγιάς «σε πλήρη εξέλιξη και όπου επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις» προσθέτοντας ότι το ένα ενεργό μέτωπο είναι «στη χαράδρα του Αώου προς Μονή Στομίου» ενώ το δεύτερο ενεργό μέτωπο της φωτιάς είναι «βορειότερα πάνω από τις κατασκηνώσεις ψηλά στο βουνό».Η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι δύσκολη καθώς όπως περιέγραψε ο κ. Κοτσιάφης η περιοχή «είναι πολύ δύσβατη, με πυκνή βλάστηση και με μεγάλο καύσιμο υλικό στο έδαφος».«Δεν υπάρχουν δρόμοι για να προσεγγίσουν τα οχήματα της Πυροσβεστικής αλλά και για τα πεζοπόρα τμήματα είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν σε αυτά τα σημεία. Είναι μια δύσκολη κατάσταση αλλά τουλάχιστον είμαστε καλά και δεν κινδυνεύει κανένας οικισμός» τόνισε ο αντιδήμαρχος προσθέτοντας ότι στην Κόνιτσα μένουν μόνιμα 1.200 κάτοικοι αλλά «έχουμε και πολλούς τουρίστες ειδικά τα Σαββατοκύριακα».Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εκτίμηση για την δασική έκταση που έχει κάψει η φωτιά καθώς υπάρχουν τα δύο ενεργά μέτωπα σε εξέλιξη.