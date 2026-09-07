Σε χειρουργείο στη σπονδυλική στήλη θα υποβληθεί αύριο η 13χρονη που έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη
Σε χειρουργείο στη σπονδυλική στήλη θα υποβληθεί αύριο η 13χρονη που έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη
Χτύπησε στην πλάτη, στο χέρι και στη σπονδυλική στήλη σύμφωνα με τον αδελφό της - Οι Αρχές αναζητούν δύο Αφγανούς
Σε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη θα υποβληθεί αύριο η 13χρονη, η οποία τα ξημερώματα της Δευτέρας (7/9) έπεσε από 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή των Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη, αποκάλυψε ο αδελφός της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα τραυματισμένη στην πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαρίου. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με κατάγματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται είναι η 13χρονη να βρέθηκε στο ξενοδοχείο μαζί με νεαρό αλλοδαπό. Όταν ο υπάλληλος αντιλήφθηκε ότι το κορίτσι ήταν ανήλικο, οι δυο τους προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το σημείο μέσω της υδρορροής. Ο αλλοδαπός κατάφερε να διαφύγει, όμως η 13χρονη έπεσε από μεγάλο ύψος, ενδεχομένως από τον 5ο όροφο του ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Αυτό που φαίνεται πως έσωσε τη ζωή της ήταν το γεγονός ότι, πριν καταλήξει στο έδαφος, προσέκρουσε σε τέντα του κτιρίου, ανακόπτοντας την πτώση της.
Μιλώντας στο Mega ο αδελφός της 13χρονης επισημαίνει πως «χτύπησε την πλάτη, τη σπονδυλική στήλη και το χέρι». Επίσης, είπε πως η αδελφή του έφτασε στο ξενοδοχείο «με μία κοπέλα. Εκείνη είδε την Αστυνομία και δεν ανέβηκε πάνω. Οι δύο από το Αφγανιστάν δεν ξέρω τι είναι αυτοί. Δεν ξέρω άμα τους γνώριζε ή όχι».
Σε βάρος του Αφγανού σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκεται και δεύτερος νεαρός αλλοδαπός, ο ρόλος του οποίου εξετάζεται. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και των δύο.
Μόλις η 13χρονη είναι σε θέση αναμένεται να εξηγήσει στις Αρχές παρουσία παιδοψυχολόγου τι ακριβώς συνέβη στο δωμάτιο και κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε στο κενό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα τραυματισμένη στην πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαρίου. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με κατάγματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται είναι η 13χρονη να βρέθηκε στο ξενοδοχείο μαζί με νεαρό αλλοδαπό. Όταν ο υπάλληλος αντιλήφθηκε ότι το κορίτσι ήταν ανήλικο, οι δυο τους προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το σημείο μέσω της υδρορροής. Ο αλλοδαπός κατάφερε να διαφύγει, όμως η 13χρονη έπεσε από μεγάλο ύψος, ενδεχομένως από τον 5ο όροφο του ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Αυτό που φαίνεται πως έσωσε τη ζωή της ήταν το γεγονός ότι, πριν καταλήξει στο έδαφος, προσέκρουσε σε τέντα του κτιρίου, ανακόπτοντας την πτώση της.
Μιλώντας στο Mega ο αδελφός της 13χρονης επισημαίνει πως «χτύπησε την πλάτη, τη σπονδυλική στήλη και το χέρι». Επίσης, είπε πως η αδελφή του έφτασε στο ξενοδοχείο «με μία κοπέλα. Εκείνη είδε την Αστυνομία και δεν ανέβηκε πάνω. Οι δύο από το Αφγανιστάν δεν ξέρω τι είναι αυτοί. Δεν ξέρω άμα τους γνώριζε ή όχι».
Σε βάρος του Αφγανού σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκεται και δεύτερος νεαρός αλλοδαπός, ο ρόλος του οποίου εξετάζεται. Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και των δύο.
Μόλις η 13χρονη είναι σε θέση αναμένεται να εξηγήσει στις Αρχές παρουσία παιδοψυχολόγου τι ακριβώς συνέβη στο δωμάτιο και κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε στο κενό.
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