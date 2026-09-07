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Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη
Κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αλεξανδρούποληπου εκδηλώθηκε σε δασική έκταση πλησίον του 612 χλμ. της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη, (στην ευρύτερη περιοχή του πεδίου βολής Αετός) σήμερα περίπου στις 14:30.
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Επίσης ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Δείτε βίντεο από το σημείο της φωτιάς
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Επίσης ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Δείτε βίντεο από το σημείο της φωτιάς
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