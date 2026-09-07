Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Αλεξανδρούπολη

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη

Κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη
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Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αλεξανδρούποληπου εκδηλώθηκε σε δασική έκταση πλησίον του 612 χλμ. της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη, (στην ευρύτερη περιοχή του πεδίου βολής Αετός) σήμερα περίπου στις 14:30.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Δείτε βίντεο από το σημείο της φωτιάς 

Συμβαινει τώρα (16:15) Αυτή είναι η εικόνα της φωτιάς αυτή την ώρα


Φωτιά βορειοδυτικά της Αλεξανδρούπολης – Εικόνες από απόσταση!



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