Διασωληνωμένη 14χρονη μετά από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο, ήταν συνεπιβάτης και υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Διασωληνωμένη 14χρονη μετά από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο, ήταν συνεπιβάτης και υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Το κορίτσι νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σταθερή, αλλά κρίσιμη - «Δίνουμε μάχη για να σωθεί», λέει ο Μιχάλης Γιαννάκος
Σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε στην Τήνο, με μια 14χρονη να τραυματίζεται βαριά και να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης στο ηλεκτρικό πατίνι μαζί με ακόμη ένα κορίτσι.
Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, οι δύο ανήλικες έπεσαν στο οδόστρωμα. Πιο σοβαρά τραυματίστηκε η 14χρονη, η οποία βρισκόταν στο πίσω μέρος του πατινιού. Η ανήλικη υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού δεν φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά.
Μετά το ατύχημα, η 14χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Τήνου αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στην Αθήνα για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, να αναφέρει ότι οι γιατροί δίνουν μάχη για να σωθεί.
Όπως αναφέρει το Mega, η ανήλικη έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, καθώς οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που είχε υποστεί ήταν ιδιαίτερα σοβαρές.
Μετά την επέμβαση μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παραμένει διασωληνωμένη. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σταθερή, αλλά κρίσιμη, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της.
Ο πατέρας της 14χρονης ανέφερε ότι δεν γνωρίζει πώς ακριβώς σημειώθηκε η πτώση. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο ηλεκτρικό πατίνι δεν ανήκε στην κόρη του, ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει να μην της επιτρέπει να χρησιμοποιεί ή να ανεβαίνει σε τέτοιου είδους οχήματα.
Ο πατέρας πληροφορήθηκε για το περιστατικό από το Κέντρο Υγείας της Τήνου, όταν η κόρη του είχε ήδη μεταφερθεί εκεί μετά τον τραυματισμό της.
Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, 300 ανήλικα παιδιά έως 16 ετών περισσότερο ή λιγότερο τραυματισμένα μεταφέρθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 στα νοσοκομεία από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Τα 150 παιδιά εξ αυτών στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία Παίδων Αγία Σοφία και Αγλαΐα Κυριακού πολλά με σοβαρούς τραυματισμούς.
Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, οι δύο ανήλικες έπεσαν στο οδόστρωμα. Πιο σοβαρά τραυματίστηκε η 14χρονη, η οποία βρισκόταν στο πίσω μέρος του πατινιού. Η ανήλικη υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού δεν φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά.
Μετά το ατύχημα, η 14χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Τήνου αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στην Αθήνα για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, να αναφέρει ότι οι γιατροί δίνουν μάχη για να σωθεί.
Όπως αναφέρει το Mega, η ανήλικη έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, καθώς οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που είχε υποστεί ήταν ιδιαίτερα σοβαρές.
Μετά την επέμβαση μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παραμένει διασωληνωμένη. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σταθερή, αλλά κρίσιμη, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της.
Ο πατέρας της 14χρονης ανέφερε ότι δεν γνωρίζει πώς ακριβώς σημειώθηκε η πτώση. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο ηλεκτρικό πατίνι δεν ανήκε στην κόρη του, ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει να μην της επιτρέπει να χρησιμοποιεί ή να ανεβαίνει σε τέτοιου είδους οχήματα.
Ο πατέρας πληροφορήθηκε για το περιστατικό από το Κέντρο Υγείας της Τήνου, όταν η κόρη του είχε ήδη μεταφερθεί εκεί μετά τον τραυματισμό της.
Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, 300 ανήλικα παιδιά έως 16 ετών περισσότερο ή λιγότερο τραυματισμένα μεταφέρθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 στα νοσοκομεία από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Τα 150 παιδιά εξ αυτών στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία Παίδων Αγία Σοφία και Αγλαΐα Κυριακού πολλά με σοβαρούς τραυματισμούς.
300 παιδιά κάτω των 16 έχουν νοσηλευτεί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα