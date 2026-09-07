Αντώνης Ρέμος: Δεν αλλάζει θέση η σκηνή της συναυλίας του στη Θεσσαλονίκη - Παραμένει πάνω στο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου παρά τις αντιδράσεις

Εικόνα από παλαιότερη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στην παραλία Θεσσαλονίκης



«Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα», απαντά το υπουργείο Πολιτισμού για τη σκηνή

Πριν από λίγο το υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε επίσημη

μέσω της οποίας ενημερώνει πως δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή στη συναυλία: «Το υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα στον χώρο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η συναυλία. Είναι εκτός αρχαιολογικού χώρου, εκτός ιστορικού τόπου και δεν γειτνιάζει με κηρυγμένο μνημείο» ξεκαθαρίζει.

Οι παραπάνω διαβεβαιώσεις φαίνεται πως καλύπτουν τον Δήμο Θεσσαλονίκης για τον οποίο, η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου αποτελεί, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του «μια μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας τη σύγχρονη, δυναμική και εξωστρεφή εικόνα της πόλης, μαζί με την ιστορία και τα σύμβολά της» καταλήγοντας με νόημα: «Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη που θέλουμε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο».Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, μάλιστα, επισήμανε στο protothema.gr πως «πρώτη φορά ανοίγει τέτοια συζήτηση στην πόλη παρότι και στο παρελθόν έχουν φιλοξενηθεί εκδηλώσεις στην παραλία της Θεσσαλονίκης». Κάτι το οποίο ισχύει – το 2023 είχε δώσει συναυλία εκεί και ο Κωνσταντίνος Αργυρός - πλην όμως είναι η πρώτη φορά που το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου πλαισιώνεται από σκηνή συναυλίας δημοφιλή λαϊκού τραγουδιστή.Παρότι χθες, πάντως, έγινε λόγος από πλευράς του Δήμου για «νέα διαμόρφωση» του χώρου της συναυλίας, από τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν προκύπτει ότι θα γίνει κάποια σημαντική αλλαγή στο αρχικό σχέδιο.Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στέκει επιβλητικό στην παραλία της Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λευκό Πύργο, από το 1974. Το φιλοτέχνησε ο διακεκριμένος γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας. Είναι φτιαγμένο από μπρούτζο, χυτεύτηκε στα χυτήρια "Ρέντζο Μικελούτσι" στην Πιστόια της Ιταλίας και ζυγίζει τέσσερις τόνους ενώ το ύψος του είναι έξι μέτρα το οποίο, μαζί με βάθρο, φθάνει συνολικά τα 11 μέτρα.Η εικόνα του Μακεδόνα στρατηλάτη να ιππεύει, αγέρωχος το άλογό του, τον Βουκεφάλα, έτοιμος να ξεχυθεί σε μια ακόμη μάχη, αποτελεί επί δεκαετίες ένα σημαντικό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης αλλά και ένα σύγχρονο έργο τέχνης άρρηκτα συνδεδεμένο με σημαντικές πτυχές της ελληνικής ιστορίας.