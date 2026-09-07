ΕΚΠΑ: Η νέα εικόνα των κοινόχρηστων χώρων του Πανεπιστημίου, δείτε το πριν το και το μετά



Ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης του ΕΚΠΑ

Το έργο αφορά περισσότερα από ένα κτήρια της Πανεπιστημιούπολης. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πανεπιστημίου, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί στη Θεολογική Σχολή, βρίσκονται σε εξέλιξη στη Φιλοσοφική Σχολή και έχουν ξεκινήσει στη Σχολή Θετικών Επιστημών, υπό την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΚΠΑ.Εκτός από την πλήρη ανακαίνιση των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και τη διαμόρφωση WC για άτομα με αναπηρία, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων.Οι φωτογραφίες πριν και μετά τις εργασίες καταγράφουν τη διαφορά ανάμεσα στις παλαιότερες εγκαταστάσεις και στους νέους χώρους, όπου έχουν γίνει παρεμβάσεις τόσο στον εξοπλισμό όσο και στον λειτουργικό και αισθητικό σχεδιασμό.Το μετά των κοινόχρηστων χώρων του ΕΚΠΑ:Η ανακαίνιση των χώρων υγιεινής αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών.Τον Ιούλιο ανακοινώθηκε νέα μεγάλη παρέμβαση για τις πανεπιστημιακές υποδομές, στο πλαίσιο δωρεάς συνολικού ύψους 160 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες προς το ΕΚΠΑ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.Για το ΕΚΠΑ προβλέπονται, μεταξύ άλλων, μελέτες για την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης, καθώς και εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης κτηρίων διδασκαλίας, διοίκησης και κοινόχρηστων χώρων.Οι παρεμβάσεις στους χώρους υγιεινής δίνουν ήδη ένα πρώτο δείγμα της αλλαγής στην εικόνα της Πανεπιστημιούπολης, με το πρόγραμμα αναβάθμισης να επεκτείνεται σταδιακά σε περισσότερες εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ.Υπενθυμίζεται, ότι στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης των υποδομών του ΕΚΠΑ, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των δημοσίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του, αξιοποιώντας τόσο δημόσιους πόρους, όσο και πόρους που προέρχονται από ιδιωτικές χορηγίες εταιρειών. Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Άννα Ροκοφύλλου, έχουν ήδη παραδοθεί στους φοιτητές που μένουν στη Φοιτητική Εστία Αθηνών, 20 ανακαινισμένοι κοινόχρηστοι χώροι, η αναβάθμιση των οποίων έγινε με χορηγία της Hellenic Εnergy. «Στόχος όλων μας είναι κάθε μέρα που περνά, οι δημόσιες φοιτητικές εστίες σε όλη την Ελλάδα να γίνονται πιο λειτουργικές, πιο όμορφες, πιο ανθρώπινες , πιο ασφαλείς. Για να μπορούν τα παιδιά ευάλωτων οικογενειών να σπουδάζουν με αξιοπρέπεια, χωρίς το άγχος που προκαλεί το αυξανόμενο κόστος της φοιτητικής στέγασης», τόνιζε στο ΠΘ η κ.Ροκοφύλλου.