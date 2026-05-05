Αναβαθμίζονται οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Αθηνών, δείτε φωτογραφίες με το πριν και το μετά

Προς αυτήν την κατεύθυνση συνέβαλε ουσιαστικά και η δωρεά της HELLENiQ ENERGY με την τοποθέτηση καθιστικών επίπλων σε πολλούς κοινόχρηστους χώρους. Για τη δωρεά αυτή ευχαριστούμε θερμά την HELLENiQ ENERGY και το Δ/ντα Σύμβουλο κ. Ανδρέα Σιάμισιη.Μέσα από αυτές τις συντονισμένες παρεμβάσεις, δημιουργούμε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ανθρώπινο περιβάλλον για τους φοιτητές μας, ενισχύοντας την καθημερινότητά τους και υποστηρίζοντας έμπρακτα την ακαδημαϊκή τους πορεία. Η συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τη HELLENiQ ENERGY αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σύμπραξης με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, προς όφελος της νέας γενιάς και της δημόσιας εκπαίδευσης».Από την πλευρά της η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,, δήλωσε: «Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των δημοσίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του, αξιοποιώντας τόσο δημόσιους πόρους, όσο και πόρους που προέρχονται από ιδιωτικές χορηγίες εταιρειών. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να παραδώσουμε στους φοιτητές που μένουν στη Φοιτητική Εστία Αθηνών, 20 ανακαινισμένους κοινόχρηστους χώρους, η αναβάθμιση των οποίων έγινε με χορηγία της Hellenic Εnergy. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς το Δ.Σ. της εταιρείας και ιδιαίτερα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Σιάμισιη, για την απόφασή του να συμβάλλει οικονομικά στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την ποιότητα των υποδομών της συγκεκριμένης εστίας, προς όφελος των φοιτητών μας. Η συγκεκριμένη χορηγία αποτελεί συνέχεια κι άλλων αντίστοιχων πρωτοβουλιών που έχουν υλοποιηθεί από την Hellenic Energy και αφορούν την ανακαίνιση κι άλλων Φοιτητικών Εστιών. Στόχος όλων μας είναι κάθε μέρα που περνά, οι δημόσιες φοιτητικές εστίες σε όλη την Ελλάδα να γίνονται πιο λειτουργικές, πιο όμορφες, πιο ανθρώπινες , πιο ασφαλείς. Για να μπορούν τα παιδιά ευάλωτων οικογενειών να σπουδάζουν με αξιοπρέπεια, χωρίς το άγχος που προκαλεί το αυξανόμενο κόστος της φοιτητικής στέγασης».Σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY,, ανέφερε: «Η επένδυση στην εκπαίδευση και στους νέους ανθρώπους, είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας. Με τη συμβολική αυτή δωρεά προς το ΕΚΠΑ, η HELLENiQ ENERGY συμβάλλει στη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος για τους φοιτητές σε δημόσια πανεπιστήμια, που θα τους διευκολύνει και θα λειτουργεί υποστηρικτικά στην ακαδημαϊκή τους πορεία. Συνεχίζουμε να είμαστε στο πλευρό της νέας γενιάς και των φοιτητών μας, μέσα από ενέργειες όπως αυτή αλλά και μέσα από τα προγράμματα υποτροφιών και επιβράβευσης ακαδημαϊκής αριστείας που υλοποιούμε εδώ και πολλά χρόνια».