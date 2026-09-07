Αποκάλυψη: Δείτε το πρώτο 100% Ελληνικό μη επανδρωμένο σκάφος

μπορεί να μη διαφημίζει ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη πλευρά της βιομηχανίας της, όμως στα ελληνικά ναυπηγεία αναπτύσσονται πλέον κατασκευές με έντονο τεχνολογικό και εξαγωγικό ενδιαφέρον.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το, ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (Unmanned Surface Vessel), το οποίο βρίσκεται αυτή την περίοδο υπό κατασκευή στις εγκαταστάσεις του ελληνικού ναυπηγείου στην Αττική. Ηέχει έδρα στηνκαι ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή προηγμένων σκαφών από σύνθετα υλικά για αμυντικές, επιχειρησιακές επαγγελματικές εφαρμογές, ενώ στη γκάμα της έχει και σκάδη αναψυχής.