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Αποκάλυψη: Δείτε το πρώτο 100% Ελληνικό μη επανδρωμένο σκάφος
Αποκάλυψη: Δείτε το πρώτο 100% Ελληνικό μη επανδρωμένο σκάφος
Το ελληνικό ναυπηγείο HAMER marine έχει σχεδόν έτοιμο ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας...
UPD:
Η Ελλάδα μπορεί να μη διαφημίζει ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη πλευρά της βιομηχανίας της, όμως στα ελληνικά ναυπηγεία αναπτύσσονται πλέον κατασκευές με έντονο τεχνολογικό και εξαγωγικό ενδιαφέρον.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το H35 USV της HAMER Marine, ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (Unmanned Surface Vessel), το οποίο βρίσκεται αυτή την περίοδο υπό κατασκευή στις εγκαταστάσεις του ελληνικού ναυπηγείου στην Αττική. Η HAMER Marine έχει έδρα στην Κερατέα και ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή προηγμένων σκαφών από σύνθετα υλικά για αμυντικές, επιχειρησιακές επαγγελματικές εφαρμογές, ενώ στη γκάμα της έχει και σκάδη αναψυχής.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το H35 USV της HAMER Marine, ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (Unmanned Surface Vessel), το οποίο βρίσκεται αυτή την περίοδο υπό κατασκευή στις εγκαταστάσεις του ελληνικού ναυπηγείου στην Αττική. Η HAMER Marine έχει έδρα στην Κερατέα και ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή προηγμένων σκαφών από σύνθετα υλικά για αμυντικές, επιχειρησιακές επαγγελματικές εφαρμογές, ενώ στη γκάμα της έχει και σκάδη αναψυχής.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:
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