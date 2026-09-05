Athens Flying Week: Εντυπωσιακές εικόνες από τα ακροβατικά σμήνη και τους αλεξιπτωτιστές

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Άνοιξε σήμερα τις πύλες της ηστην αεροπορική βάση τηςπροσφέροντας στο κοινό ένα εντυπωσιακό θέαμα μεκαι συμμετοχές από την Ελλάδα και πολλές χώρες του εξωτερικού.Για 14η χρονιά, ο ουρανός πάνω από την Τανάγρα μετατρέπεται σε ένα μεγάλο αεροπορικό θέαμα, με το πρόγραμμα να ξεκινά στις 12:00 το μεσημέρι. Μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα,καιστις επιδείξεις, προσφέροντας μοναδικές εικόνες στους θεατές.Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση έχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία λαμβάνουν μέρος για πρώτη φορά με νέα αεροσκάφη και ιδιαίτερα εντυπωσιακούς χρωματισμούς. Για πρώτη φορά σε ελληνικό έδαφος συμμετέχουν επίσης η Φινλανδία και η Ισπανία, ενώ σημαντική είναι η παρουσία αεροπορικών δυνάμεων από τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Αυστρία, τη Σλοβενία, την Ιταλία και τον Καναδά.Δυναμικό «παρών» δίνει και η Ελλάδα, με αεροσκάφη και ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά και των υπόλοιπων Ενόπλων Δυνάμεων, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα των επιδείξεων.Οι επισκέπτες θα παρακολουθήσουν, μεταξύ άλλων, θεαματικές ρίψεις αλεξιπτωτιστών από τον Καναδά, ακροβατικά με ανεμόπτερο, καθώς και επιδείξεις από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου.