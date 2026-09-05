Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Athens Flying Week: Εντυπωσιακές εικόνες από τα ακροβατικά σμήνη και τους αλεξιπτωτιστές
Athens Flying Week: Εντυπωσιακές εικόνες από τα ακροβατικά σμήνη και τους αλεξιπτωτιστές
Για 14η χρονιά, ο ουρανός πάνω από την Τανάγρα μετατρέπεται σε ένα μεγάλο αεροπορικό θέαμα
Άνοιξε σήμερα τις πύλες της η Athens Flying Week 2026 στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, προσφέροντας στο κοινό ένα εντυπωσιακό θέαμα με εναέριες επιδείξεις και συμμετοχές από την Ελλάδα και πολλές χώρες του εξωτερικού.
Για 14η χρονιά, ο ουρανός πάνω από την Τανάγρα μετατρέπεται σε ένα μεγάλο αεροπορικό θέαμα, με το πρόγραμμα να ξεκινά στις 12:00 το μεσημέρι. Μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, ακροβατικά σμήνη και αλεξιπτωτιστές συμμετέχουν στις επιδείξεις, προσφέροντας μοναδικές εικόνες στους θεατές.
Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση έχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία λαμβάνουν μέρος για πρώτη φορά με νέα αεροσκάφη και ιδιαίτερα εντυπωσιακούς χρωματισμούς. Για πρώτη φορά σε ελληνικό έδαφος συμμετέχουν επίσης η Φινλανδία και η Ισπανία, ενώ σημαντική είναι η παρουσία αεροπορικών δυνάμεων από τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Αυστρία, τη Σλοβενία, την Ιταλία και τον Καναδά.
Δυναμικό «παρών» δίνει και η Ελλάδα, με αεροσκάφη και ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά και των υπόλοιπων Ενόπλων Δυνάμεων, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα των επιδείξεων.
Οι επισκέπτες θα παρακολουθήσουν, μεταξύ άλλων, θεαματικές ρίψεις αλεξιπτωτιστών από τον Καναδά, ακροβατικά με ανεμόπτερο, καθώς και επιδείξεις από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου.
Για 14η χρονιά, ο ουρανός πάνω από την Τανάγρα μετατρέπεται σε ένα μεγάλο αεροπορικό θέαμα, με το πρόγραμμα να ξεκινά στις 12:00 το μεσημέρι. Μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, ακροβατικά σμήνη και αλεξιπτωτιστές συμμετέχουν στις επιδείξεις, προσφέροντας μοναδικές εικόνες στους θεατές.
Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση έχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία λαμβάνουν μέρος για πρώτη φορά με νέα αεροσκάφη και ιδιαίτερα εντυπωσιακούς χρωματισμούς. Για πρώτη φορά σε ελληνικό έδαφος συμμετέχουν επίσης η Φινλανδία και η Ισπανία, ενώ σημαντική είναι η παρουσία αεροπορικών δυνάμεων από τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Αυστρία, τη Σλοβενία, την Ιταλία και τον Καναδά.
Δυναμικό «παρών» δίνει και η Ελλάδα, με αεροσκάφη και ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά και των υπόλοιπων Ενόπλων Δυνάμεων, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα των επιδείξεων.
Οι επισκέπτες θα παρακολουθήσουν, μεταξύ άλλων, θεαματικές ρίψεις αλεξιπτωτιστών από τον Καναδά, ακροβατικά με ανεμόπτερο, καθώς και επιδείξεις από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου.
Εκτός από το πρόγραμμα των εναέριων επιδείξεων, οι θεατές μπορούν να περιηγηθούν στη μεγάλη στατική έκθεση αεροσκαφών, έχοντας τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα αεροσκάφη και τα υπόλοιπα μέσα που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση.
Η Athens Flying Week συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες αεροπορικές εκδηλώσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και κάθε χρόνο συγκεντρώνει στην Τανάγρα χιλιάδες λάτρεις της αεροπορίας και επισκέπτες που θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά τις εντυπωσιακές επιδείξεις.
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