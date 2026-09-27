Αναγκαστική προσγείωση στο Πόρτο για αεροσκάφος της Delta Airlines μετά από καπνό στην καμπίνα
ΚΟΣΜΟΣ
Αναγκαστική προσγείωση Πόρτο Delta Airlines

Αναγκαστική προσγείωση στο Πόρτο για αεροσκάφος της Delta Airlines μετά από καπνό στην καμπίνα

Σε 14 από τους επιβάτες χρειάστηκε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας

Αναγκαστική προσγείωση στο Πόρτο για αεροσκάφος της Delta Airlines μετά από καπνό στην καμπίνα
Αεροσκάφος της εταιρείας Delta AirLines πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Πόρτο, στην Πορτογαλία, αφού εντοπίστηκε καπνός στην καμπίνα και σε 14 από τους επιβάτες χρειάστηκε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Βαρκελώνη και προορισμός του ήταν η Βοστώνη. Μετέφερε συνολικά 296 επιβάτες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 14 άτομα χρειάστηκαν τις πρώτες βοήθειες στο Πόρτο μετά το περιστατικό, ενώ τέσσερα άτομα με ελαφρά τραύματα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Sao Joao.

Τα αίτια του συμβάντος στο αεροσκάφος δεν έχουν διευκρινιστεί προς το παρόν.

Thema Insights

Nova more: Η πρόταση της Nova που κερδίζει τους καταναλωτές

Η εποχή της ταχύτητας και της συνδεσιμότητας, φέρνει την ανάγκη για πολλά περισσότερα από απλώς μια καλή τιμή. Το Nova more έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: Η ολοκληρωμένη πρόταση της Nova, ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας, παράλληλα, υπηρεσίες και δυνατότητες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης