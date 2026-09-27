Γνώρισε το ZeniΘ ΠΑΡΕΑ, το νέο πρόγραμμα συστάσεων της ZeniΘ που επιβραβεύει υφιστάμενους και νέους πελάτες με δωροεπιταγές έως και 1.000€ τον χρόνο.
Αναγκαστική προσγείωση στο Πόρτο για αεροσκάφος της Delta Airlines μετά από καπνό στην καμπίνα
Αναγκαστική προσγείωση στο Πόρτο για αεροσκάφος της Delta Airlines μετά από καπνό στην καμπίνα
Σε 14 από τους επιβάτες χρειάστηκε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας
Αεροσκάφος της εταιρείας Delta AirLines πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Πόρτο, στην Πορτογαλία, αφού εντοπίστηκε καπνός στην καμπίνα και σε 14 από τους επιβάτες χρειάστηκε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Βαρκελώνη και προορισμός του ήταν η Βοστώνη. Μετέφερε συνολικά 296 επιβάτες.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 14 άτομα χρειάστηκαν τις πρώτες βοήθειες στο Πόρτο μετά το περιστατικό, ενώ τέσσερα άτομα με ελαφρά τραύματα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Sao Joao.
Τα αίτια του συμβάντος στο αεροσκάφος δεν έχουν διευκρινιστεί προς το παρόν.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Βαρκελώνη και προορισμός του ήταν η Βοστώνη. Μετέφερε συνολικά 296 επιβάτες.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 14 άτομα χρειάστηκαν τις πρώτες βοήθειες στο Πόρτο μετά το περιστατικό, ενώ τέσσερα άτομα με ελαφρά τραύματα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Sao Joao.
Τα αίτια του συμβάντος στο αεροσκάφος δεν έχουν διευκρινιστεί προς το παρόν.
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